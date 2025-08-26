Húsz éve nőhetett a daganat az anyuka agyában: ez volt az árulkodó jel

Egy kétgyermekes angol édesanya, akiről kiderült, hogy agydaganata akár 20 éve is növekedhetett anélkül, hogy tudott volna róla, arra biztat másokat: legyenek határozottabbak és álljanak ki saját egészségükért.

20 éve nőtt a daganat a nő agyában (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

A 39 éves Nikita Sterling 18 éves kora óta szenvedett migrénektől: látászavarai mellett erős, „nyomásérzetű” fejfájások kínozták, igaz, évente „csak” két-három alkalommal jelentkeztek a rohamok, ezért nem kért komolyabb orvosi segítséget. Egészen 2024 októberéig. Akkor ugyanis a pszichológiatanárként dolgozó Nikita azt tapasztalta, hogy a rohamai egyre gyakoribbak – már háromhetente jelentkeznek. Ráadásul a tünetei súlyosbodtak. Látászavarok, jobb oldali zsibbadás, hányinger és erős nyomásérzet kísérte őket, időnként pedig úgy érezte, mintha valaki „vízzel töltené meg a fejét”. Egy alkalommal, pont egy szülői értekezleten teljesen elvesztette a beszédkészségét. A legsúlyosabb rohamoknál elájult, majd saját hányásában ébredt – írta a Mirror.

Nikita többször próbált beszélni az orvosokkal, hogy választ kaphasson a kérdéseire, de úgy érezte, nem hallgatják meg. Az iskolában óra közben kellett szüneteket tartania, orvosai azonban továbbra is csak migrénként kezelték panaszait. 2025 februárjában, férje munkahelyi biztosítása révén eljutott egy magánorvoshoz, aki neurológushoz küldte, de a legkorábban csak májusban tudták volna fogadni. Végül a nővére tanácsára 400 fontért (184 ezer forint) magán-MRI vizsgálatot végeztetett, hogy kiderüljön, biztonságosan utazhat-e a tervezett családi nyaralásra. Ez a vizsgálat derített fényt arra, hogy egy nagy méretű daganat nőtt az agyában. Az orvosok szerint a tumor akár 20 éve is ott lehetett, anélkül, hogy bárki tudott volna róla.

A műtéti eltávolítás és vizsgálatok után kiderült: meningeoma, vagyis jóindulatú agydaganat okozta a panaszokat. Nikita most arra szeretné ösztönözni az embereket, hogy álljanak ki magukért.

Ha a történetem akár egyetlen embert is arra ösztönöz, hogy kiálljon magáért, akkor már megérte. Az orvosoknak meg kell hallgatniuk a betegeiket, és bízniuk kell abban, hogy azok ismerik a saját testüket. Tudom, mennyire elfoglaltak az orvosok, de a figyelem lehet az a dolog, ami megment egy életet

– összegzett Nikita.