Alkoholfogyasztáskor figyelt fel a furcsa tünetre – lesújtó diagnózis érte a tinédzsert

Az orvosi hallgató nem tudta, mekkora probléma lapul szervezetében. Szokatlan tüneteket tapasztalt a hátborzongató diagnózis előtt.
A 19 éves Hanna Bordage azt hitte, csak a nyaka fáj, sosem gondolta volna, hogy a furcsa tünet valami aggasztóbb dolog jele lehet.
A középiskola elvégzése után a kanadai New Brunswick Egyetemre ment, ahol egyetemi szinten focizott. Bár izgalmas új fejezet kezdődött az életében, állandóan fáradtnak érezte magát, és úgy vélte, nem tudja kihozni magából a maximumot. Mindezt az életében bekövetkezett változásoknak tulajdonította.
Idővel krónikus nyakfájdalom jelentkezett nála, ám nem sikerült kiderítenie az okát. Orvosi előkészítő hallgatóként, aki egy nap maga is orvos szeretne lenni, biológiaórákra járt abban a reményben, hogy fényt deríthet saját tüneteinek hátterére.
Emlékszem, arra gondoltam: »Bárcsak rájöhetnék, mi a baj velem, miért fáj a nyakam.« Az egyetlen furcsa tünet, amit nem tudtam megmagyarázni, az volt, hogy nyakfájdalmaim lettek, amikor alkoholt fogyasztottam. Ittam egy kortyot, és öt-tíz percen belül fájdalmat éreztem a nyakamban és a vállamban
– mesélte.
A nyakfájdalom mellett éjszakai izzadást is tapasztalt, de ezt a kollégiumi szoba magasabb hőmérsékletének tulajdonította ugyanis melegebb volt, mint otthon, ahol felnőtt. Végül egy fociedzésen szenvedett fejsérülés miatt küldték orvoshoz. A vizsgálat során nemcsak az esetleges agyrázkódást ellenőrizték, hanem valami sokkal súlyosabbat is felfedeztek.
Orvosa a teljes testi vizsgálat során szívzörejt hallott, ezért echokardiográfiát (ECHO) és elektrokardiográfiát (EKG) rendelt el. Bordage kérésére MRI-vizsgálat is készült.
A vizsgálatok után másnap visszahívták a kórházba, az orvosok egy 12 centiméteres daganatot találtak a szíve közelében. Eleinte arra gyanakodtak, hogy vérrákról lehet szó.
Napokba, hetekbe telt, mire biopsziát végeztek, és akkor derült ki, hogy előrehaladott stádiumú Hodgkin-limfómám van. Azt mondták kemoterápiára lesz szükségem, 12 kezelésre, és ha az nem válik be, sugárkezelés következik
– idézte fel.
A Hodgkin-limfóma gyakori tünetei közé tartoznak a duzzadt nyirokcsomók, amelyek alkoholfogyasztáskor fájdalmat okozhatnak, a láz, az éjszakai izzadás és az általános levertség.
Bordage megosztotta betegségével kapcsolatos tapasztalatait a közösségi médiában is, dokumentálva, hogyan változott meg az élete a kezelés során. Ezzel más tinédzsereknek szeretett volna támaszt nyújtani, akik hasonló helyzetben vannak. Ma, 22 évesen elmondása szerint gyakran kap üzeneteket ismeretlen betegektől, akik tanácsot vagy bátorítást kérnek tőle.
Meg akartam mutatni az embereknek, hogy átélhetsz olyan dolgokat, amelyek teljesen megrémítenek, amelyek a lelked mélyéig megráznak és örökre megváltoztatnak, de mégis megmaradhatsz önmagad pozitív, optimista változatának.
Hat hónap kemoterápia után, 2023. június 29-én kongatta meg a gyógyulás szimbólumaként szolgáló csengőt. Nemrég ünnepelte rákbetegségének kétéves évfordulóját – írja a People.
