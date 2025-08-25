Alkoholfogyasztáskor figyelt fel a furcsa tünetre – lesújtó diagnózis érte a tinédzsert

A 19 éves Hanna Bordage azt hitte, csak a nyaka fáj, sosem gondolta volna, hogy a furcsa tünet valami aggasztóbb dolog jele lehet.

Alkoholfogyasztáskor figyelt fel a furcsa tünetre a tinédzser Fotó: Pexels

A középiskola elvégzése után a kanadai New Brunswick Egyetemre ment, ahol egyetemi szinten focizott. Bár izgalmas új fejezet kezdődött az életében, állandóan fáradtnak érezte magát, és úgy vélte, nem tudja kihozni magából a maximumot. Mindezt az életében bekövetkezett változásoknak tulajdonította.

Idővel krónikus nyakfájdalom jelentkezett nála, ám nem sikerült kiderítenie az okát. Orvosi előkészítő hallgatóként, aki egy nap maga is orvos szeretne lenni, biológiaórákra járt abban a reményben, hogy fényt deríthet saját tüneteinek hátterére.

Emlékszem, arra gondoltam: »Bárcsak rájöhetnék, mi a baj velem, miért fáj a nyakam.« Az egyetlen furcsa tünet, amit nem tudtam megmagyarázni, az volt, hogy nyakfájdalmaim lettek, amikor alkoholt fogyasztottam. Ittam egy kortyot, és öt-tíz percen belül fájdalmat éreztem a nyakamban és a vállamban

– mesélte.

A nyakfájdalom mellett éjszakai izzadást is tapasztalt, de ezt a kollégiumi szoba magasabb hőmérsékletének tulajdonította ugyanis melegebb volt, mint otthon, ahol felnőtt. Végül egy fociedzésen szenvedett fejsérülés miatt küldték orvoshoz. A vizsgálat során nemcsak az esetleges agyrázkódást ellenőrizték, hanem valami sokkal súlyosabbat is felfedeztek.

Orvosa a teljes testi vizsgálat során szívzörejt hallott, ezért echokardiográfiát (ECHO) és elektrokardiográfiát (EKG) rendelt el. Bordage kérésére MRI-vizsgálat is készült.

A vizsgálatok után másnap visszahívták a kórházba, az orvosok egy 12 centiméteres daganatot találtak a szíve közelében. Eleinte arra gyanakodtak, hogy vérrákról lehet szó.

Napokba, hetekbe telt, mire biopsziát végeztek, és akkor derült ki, hogy előrehaladott stádiumú Hodgkin-limfómám van. Azt mondták kemoterápiára lesz szükségem, 12 kezelésre, és ha az nem válik be, sugárkezelés következik

– idézte fel.

A Hodgkin-limfóma gyakori tünetei közé tartoznak a duzzadt nyirokcsomók, amelyek alkoholfogyasztáskor fájdalmat okozhatnak, a láz, az éjszakai izzadás és az általános levertség.