Megbénult az M0-ás autópálya Budapest felé

Három autót is érint a brutális baleset. A forgalmat korlátozzák.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 17:36
Budapest autóút m0 baleset autópálya

Három gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet az M0-s autóút 15-ös kilométerszelvényénél, Szigetszentmiklós térségében, az M1-es autópálya felé vezető irányban - írja a katasztrófavédelem. A járművek a belső sávban állnak. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók eltávolítják az úttestre került szennyeződést.

