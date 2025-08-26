Megbénult az M0-ás autópálya Budapest felé

Három autót is érint a brutális baleset. A forgalmat korlátozzák.
Három gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet az M0-s autóút 15-ös kilométerszelvényénél, Szigetszentmiklós térségében, az M1-es autópálya felé vezető irányban - írja a katasztrófavédelem. A járművek a belső sávban állnak. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók eltávolítják az úttestre került szennyeződést.
