A világ legfertőzőbb betegsége terjed az Egyesült Államokban, több mint 100 gyereket érint a fertőzés

Egy intézményben kezdte a terjedést a betegség. A halálos vírust egyre többen kapják el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 15:00
vírusos fertőzés kanyaró védőoltás

A világ egyik legfertőzőbb betegsége ütötte fel a fejét az Egyesült Államokban, eddig több mint 100 gyermek érintett. A kaliforniai Sacramento város egészségügyi hatósága hívta fel a figyelmet a betegségre, miután nagyjából 130 gyermeknél diagnosztizálták a kanyarót. Egy oltatlan, fertőző gyermek indíthatta el a halálos vírust, aki betegen vett részt egy oktatási eseményen.

A halálos vírus terjedését csak a védőoltás képes megállítani
Halálos vírus terjed, csak a vakcina a megoldás

Az érintett intézményt az eset után ideiglenesen bezárták, meglehet ugyan, hogy későn, ugyanis a kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség.

A kanyaró, az egyik legfertőzőbb fertőzés, súlyos, egész életen át tartó következményekhez vezethet, beleértve a maradandó agykárosodást. Halálos is lehet, különösen gyermekek esetében

– mondta dr. Erica Pan, a Kaliforniai Közegészségügyi Minisztérium (CDPH) igazgatója március 6-án. Az igazgató felhívta a védőoltás fontosságára a figyelmet, hiszen a vakcina hosszú távú védelmet nyújt a kanyaró ellen. A becslések szerint a vakcináknak köszönhetően 59 millió esetet előztek meg 2000 és 2024 között.  Sajnos a védőoltások ellen szóló tévhitek miatt 2024-ben nagyjából 95 ezer ember vesztette életét a kanyaró miatt, a szám pedig tovább nőhet az egyre inkább terjedő vakcinaellenes tévhitek miatt. 

A kanyaró tünetei a láz, köhögés, orrfolyás, a vörös, fájdalmas szemek és jellegzetes bőrkiütés. Súlyos esetekben agyi vagy tüdőproblémák léphetnek fel, különösen a csecsemők és az oltatlan, legyengült szervezetűek esetében – áll a LADbible cikkében

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
