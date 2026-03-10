Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött – állítja egy volt ukrán ügyész

„Egy volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött” – írja a Tűzfalcsoport a Facebook-oldalán. Jöjjenek a részletek!

„Stanislav Bronevytskyi büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán. Ahogy arról az ukrán sajtó is beszámolt, a magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbanknak. A szállítmány értéke mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amit az ukrán fél rutinszerű banki műveletként jellemzett, míg a magyar oldal pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárást.

Az eset a budapesti M0-s körgyűrűn történt, ahol a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) páncélozott járművekkel, géppisztolyokkal és gránátvetőkkel állította meg a két páncélozott szállítójárművet. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha »állami terrorizmusnak és zsarolásnak« nevezte az incidenst, azt állítva, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait és ellopták a szállítmányt.

Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze friss nyilatkozatában azt állítja, hogy az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet, amely az ukrán büntető törvénykönyv 209. cikke szerinti bűncselekmény jeleit mutatja. Szerinte a pénzt ukrán bankból osztrák bankba utalták, ott feldolgozták, majd készpénzként titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarország területén keresztül. Bronevytskyi felszólította az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy indítsanak eljárást, mivel az összeg elegendő a büntetőeljárás megkezdéséhez.

Szerinte a rendelkezésre álló információk szerint a pénzt az ukrán bankból az osztrák bankba utalták át, ahol feldolgozták, majd a készpénzt titokban Magyarország területén keresztül szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba. A rendszer klasszikus: készpénzmentes átutalás egy puha banki ellenőrzéssel rendelkező joghatóságon keresztül, a készpénz fizikai eltávolítása futárok segítségével, a nyomok törlése a tranzitországon keresztül.

Bronevytskyi közvetlenül a SAPO és az SBI vezetőihez, Olekszandr Klimenkóhoz és Olekszij Krivonoszhoz fordult: két nap telt el az őrizetbe vétel óta, és hivatalos reakció nem érkezett. Az átutalt összeg szerinte elegendő a büntetőeljárás megindításához és az információk beviteléhez az ERDR-be.

Az ERDR (vagy ukránul ЄРДР, teljes nevén Єдиний реєстр досудових розслідувань) Ukrajnában a Egységes Dossziós Nyomozások Nyilvántartása vagy Egységes Előzetes Nyomozási Regiszter.

Ez egy központi elektronikus adatbázis és automatizált rendszer, amelyet az ukrán hatóságok (főként a prokuratúra, a Nemzeti Rendőrség, a Biztonsági Szolgálat – SBU, a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda – NABU stb.) használnak a kriminális eljárások nyilvántartására.

Stanislav Bronevytskyi (ukránul: Станіслав Броневицький) egy ukrán jogász, volt Speciális Antikorrupciós Ügyészség (Спеціалізована антикорупційна прокуратура, röviden SAPO) ügyésze, aki 2020 és 2024 között dolgozott ebben a pozícióban” – írja a Tűzfalcsoport oknyomozó blog.