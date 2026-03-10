Miló Viki a bíróságon száll ringbe – igazságot szeretne elhunyt kiskutyáinak

Miló Viki életét az elmúlt három év jogi pereskedés nehezíti, miután egy orvosi műhiba miatt kiskutyái elpusztultak, az anyaállatot pedig még sokáig rendszeresen orvosi kezelésre kellett vinni a műtétet követően.

Miló Viki a ring helyett most egy orvosi műhibaperre gyúr, hogy az igazság oldalán győzedelmeskedjen

Fotó: TV2/TV2

Miló Viki a kiskutyáiért harcol

Az egykori világbajnok bokszoló jelenleg nem a sportfelkészülésekkel van elfoglalva, hanem azzal a jogi perrel, amely idestova 3 éve tart. A sportoló egy állatorvosi rendelővel száll meccsbe a jogi ringben, miután több kölyökkutyája is elpusztult egy műtét során. A három éve tartó pereskedés elérkezett a harmadfokú tárgyaláshoz, s úgy tűnik lassan megcsillan a fény az alagút végén. Vikinek március 10-én kell megjelennie a bíróságon.

Három évvel ezelőtt a sportoló kiskutyáján programozott császármetszést kellett végrehajtani. Viki a megbeszélt időpontban megjelent a kiskutyával, akinek a kölykeit sajnos nem lehetett megmenteni.

Utána otthon az anyakutya is nagyon vérzett, ezért kétségbeesetten kellett keresnem egy másik állatorvosi rendelőt. Több mint egy hónapig kellett utána hordani vizsgálatokra, végül egy másik, csodálatos doktornő mentette meg az életét

– nyilatkozta Viki a Bors cikkében.

A borzalmas eset után jogi segítséghez fordult, majd orvosi műhibapert indított a császármetszést végző állatorvos ellen, akiről később kiderült, hogy nem rendelkezett érvényes diplomával. Feljelentettük a Magyar Állatorvosi Kamaránál, akik végül bevonták az engedélyét, így nem nyithatott önálló rendelőt – folytatta, majd hozzátette, hogy azóta újra praktizál az állatorvos.

Hatalmas összegeket fizetett ki, most végre ítélet születhet

Az ügy azóta több fordulón is átesett, és Viki szerint az elsőfokú ítélet kimondta a műhiba tényét, úgy érzi a döntés több pontja igazságtalan, s végül csak a rendelőt tudta beperelni, de a bíróság elsőfokon még nem zárta le az ügyet. Vikinek csak az összeg felét ítélték meg, s közölték vele, hogy a perköltséget mindenkinek saját magának kellett kifizetnie.

Még a császármetszés díját is ki kellett volna fizetnem. Ezt úgy éltem meg, mintha én fizettem volna azért, hogy megöljék a kiskutyáimat – mondta. Viki rengeteg pénzt kifizetett miután igazságügyi szakértőt is felkért az igazának bizonyítására. Rengeteg szakmai igazolást is sikerült beszereznie különböző szakértőktől, majd kérvényezte, hogy ezek alapján döntsenek. Ennek köszönhetően jutottak el a harmadfokú tárgyalásig.

Nekem a kutyáim a gyermekeim. Nekem a legfontosabb, hogy kimondták, nem én követtem el hibát, hanem a műtét során történt a probléma. A nekem megítélt összeggel még meg is békéltem volna, ha nem mondják azt, hogy mindenkinek saját magának kell fizetni a perköltséget. Így viszont több pénzem ment volna el a perre, mint amennyit megítéltek nekem, és ezt nagyon igazságtalannak éreztem. De talán most a harmadfokú tárgyalás igazságot hoz

– mondta Viki a Borsnak.