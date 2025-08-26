Borzasztó baleset a III. kerületben: Motorral ütközött az autó

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó a III. kerületi Lajos utcában, az Evező utca és a Dereglye utca közötti szakaszon - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon.