Tragikus halálos baleset: traktor ütközött egy autóval Sényőnél

Pénteken kora reggel brutális karambol történt a 4102-es úton. A halálos traktorbaleset teljesen megbénította a forgalmat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 11:12
Módosítva: 2025.09.26. 11:55
halálos baleset traktor sényő

Tragédiák sora árnyékolja be a péntek reggelt. Balesetezett egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem beszámolója alapjánírta meg a Szon.hu.

baleset halálos áldozata van
A balesetnek halálos áldozata is van – Fotó: Illusztráció: pexels.com

A műszaki mentést a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik, a mentők is kivonultak a helyszínre.

A balesetnek halálos áldozata is van

A halálesetről a Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook-csoport adott tájékoztatást, majd később a rendőrség is megerősítette a hírt. 

 

 

