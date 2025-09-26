Tragikus halálos baleset: traktor ütközött egy autóval Sényőnél

Tragédiák sora árnyékolja be a péntek reggelt. Balesetezett egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem beszámolója alapján – írta meg a Szon.hu.

A balesetnek halálos áldozata is van – Fotó: Illusztráció: pexels.com

A műszaki mentést a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik, a mentők is kivonultak a helyszínre.

A balesetnek halálos áldozata is van

A halálesetről a Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook-csoport adott tájékoztatást, majd később a rendőrség is megerősítette a hírt.