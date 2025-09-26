Tragikus halálos baleset: traktor ütközött egy autóval Sényőnél

Pénteken kora reggel brutális karambol történt a 4102-es úton. A halálos traktorbaleset teljesen megbénította a forgalmat.
Tragédiák sora árnyékolja be a péntek reggelt. Balesetezett egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem beszámolója alapján – írta meg a Szon.hu.
A műszaki mentést a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik, a mentők is kivonultak a helyszínre.
A halálesetről a Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook-csoport adott tájékoztatást, majd később a rendőrség is megerősítette a hírt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.