Megható: ezzel a fotóval kíván Boldog karácsonyt Orbán Viktor

Imádnivaló fotót mutatott a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 19:12
karácsony ünnep Orbán Viktor unokák

Orbán Viktor karácsonykor is aktív a közösségi oldalán. Délelőtt a családoknak üzent, délután kiderült, hogy mely bejglik a kedvencei.

20250304-_CSS0592
Fotó: Csudai Sándor / MW archív

Orbán Viktor: Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!

A miniszterelnök most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. A képen a kormányfő unokái körében, a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa mellett láthatóak.

Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!

- írta a fotóhoz Orbán Viktor.

 

