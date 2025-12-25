Megható: ezzel a fotóval kíván Boldog karácsonyt Orbán Viktor
Imádnivaló fotót mutatott a kormányfő.
Orbán Viktor karácsonykor is aktív a közösségi oldalán. Délelőtt a családoknak üzent, délután kiderült, hogy mely bejglik a kedvencei.
Orbán Viktor: Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!
A miniszterelnök most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. A képen a kormányfő unokái körében, a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa mellett láthatóak.
Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!
- írta a fotóhoz Orbán Viktor.
