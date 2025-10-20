Horrorbaleset Demecserben: traktornak csapódva halt meg Bence - tucatnyian gyászolják

A borzalmas baleset a 3827-es úton, a Kodály Zoltán úton történt vasárnap (október 19.) délelőtt: úgy tudni, hogy a traktor és a két kocsi Demecser felől érkezett, elől a hatalmas gép döcögött, nagy tárcsát húzva maga után. A két kocsi azonban valahol egymás mellé került a munkagép mögött - nem kizárt, hogy a monstrumot akarták megelőzni, pechjükre egy időben. Ez viszont nem sikerült: egy enyhébb kanyarban ugyanis a mezőgazdasági vontatóhoz közelebb haladó autó nagy sebességgel a gép tárcsájának csapódott, míg a másik egy Gégény irányából, szemből jövő Suzukival ütközött frontálisan.

A két kocsi egymás mellett haladt, az egyik a traktor tárcsájának csapódott, a másik pedig a szembe jövő kocsival ütközött Fotó: Szon/Bozsó Katalin

Traktornak csapódva borult fel a kocsi - rejtély, mi történt

A becsapódások ereje borzalmas volt: a munkagépnek csapódó kocsi először megpördült, majd hátborzongató erővel az út melletti földbe fúródott, a frontálisan ütköző két kocsi pedig szintén az út szélére vágódott. Úgy tudjuk, hogy a vétlen kocsiban egy család utazott: a szülőpár és az autista kisfiúk indultak útnak. Ők csúnyán megsérültek, információink szerint ugyanis az apát életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, az életéért pedig jelenleg is küzdenek, míg a súlyos sérüléseket szenvedő édesanyával és kisfiával egy másik kórházba száguldottak a mentők.

A másik kocsi felborult, Bence beszorult az autóba. Hiába mentették ki, már nem lehetett megmenteni Fotó: Szon/Bozsó Katalin

A felborult autóban ülő fiatal, Bence beszorult a kocsiba, de a 21 éves fiatalért már hiába rohantak a tűzoltók és a mentők: bár a katasztrófavédelem munkatársai kiszabadították a valóságos totálkárra tört autóból, megmenteni már nem lehetett, a helyszínen elhunyt. Mint kiderült, külön fájdalom, de a Bence életét mentő tűzoltók ismerték is a bajba jutottat, így valójában barátjuk életét igyekeztek kétségbeesetten megmenteni.

A Suzukiban egy család utazott: a szülők az autista gyermekükkel ültek a kocsiban. Az édesapa életéért most is harcolnak Fotó: Szon/Bozsó Katalin

A fiatal áldozatot most tucatnyian gyászolják, képtelenek felfogni, hogy Bence nincsen többé. Mint azt elmondták, ők sem tudják, hogyan történt a baleset, azonban a felröppent pletykákra - miszerint a két kocsi versenyezhetett egymással - ők szinte kizártnak tartják.

Előtte állt az egész élet, a családja és a barátai romokban vannak. Jó gyerek volt, többet érdemelt volna. Az biztos, hogy ilyen fiatalon, ilyen halált nem

- mondta a férfi egyik ismerőse. Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, a körülmények jelenleg nagyon zavarosak. Vélhetően a kérdésekre majd a rendőrségi nyomozás fogja megadni a válaszokat.