Brutális traktorbaleset: a halálból hozták vissza a magyar sofőrt

Elképesztő mentés. A halálból hozták vissza a férfit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 20:50
Elképesztő baleset történt Hajdúszoboszlónál kedden délután. Egy traktor vezetője 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között árokba hajtott. A baleset után a halálból hozták vissza férfit.

A halálból hozták vissza a traktor vezetőjét (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Az információk szerint a traktor vezetője rosszul lett, ezért vesztette el az irányítást a jármű felett. A sofőrhöz a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat kellet riasztani, de a mentők segítségére is szükség volt.

A mentők a helyszínre siettek, ahol megtalálták a sérült áldozatot, akit újra kellett éleszteni. A sikeres újraélesztés után a férfit stabil állapotban szállították kórházba – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.

 

