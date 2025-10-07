Brutális traktorbaleset: a halálból hozták vissza a magyar sofőrt

Elképesztő mentés. A halálból hozták vissza a férfit.
Elképesztő baleset történt Hajdúszoboszlónál kedden délután. Egy traktor vezetője 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között árokba hajtott. A baleset után a halálból hozták vissza férfit.
Az információk szerint a traktor vezetője rosszul lett, ezért vesztette el az irányítást a jármű felett. A sofőrhöz a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat kellet riasztani, de a mentők segítségére is szükség volt.
A mentők a helyszínre siettek, ahol megtalálták a sérült áldozatot, akit újra kellett éleszteni. A sikeres újraélesztés után a férfit stabil állapotban szállították kórházba – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.
