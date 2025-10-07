Teljes az útzár: durva baleset történt a magyar főúton

A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött két gépkocsi Szurdokpüspöki térségében, a 21-es főút 22-es kilométerénél.
A baleset következtében az egyik kocsi az oldalára borult. A pásztói hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.