Frontális karambol a Szent István utcában, rohantak a mentők

Frontális karambol történt Törökbálinton. Az egyik vezető a járművébe szorult.
Frontálisan karambolozott két gépkocsi Törökbálinton, a Szent István utcában, a körforgalom közelében. A baleset következtében az egyik vezető a járművébe szorult, a törökbálinti hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadítását. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek – írja a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.