Frontális karambol a Szent István utcában, rohantak a mentők

Frontálisan karambolozott két gépkocsi Törökbálinton, a Szent István utcában, a körforgalom közelében. A baleset következtében az egyik vezető a járművébe szorult, a törökbálinti hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadítását. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek – írja a katasztrófavédelem.