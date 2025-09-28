RETRO RÁDIÓ

Frontális karambol a Szent István utcában, rohantak a mentők

Frontális karambol történt Törökbálinton. Az egyik vezető a járművébe szorult.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28. 12:20
Módosítva: 2025.09.28. 12:24
Katasztrófavédelem körforgalom Törökbálinton baleset karambol

Frontálisan karambolozott két gépkocsi Törökbálinton, a Szent István utcában, a körforgalom közelében. A baleset következtében az egyik vezető a járművébe szorult, a törökbálinti hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadítását. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek – írja a katasztrófavédelem. 

 

