Most érkezett: tömegkarambol történt az M1-es autópályán

Már kora reggel riasztani kellett a tűzoltókat, miután összeütközött három személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kisigmánd közelében, a 84. és a 85. kilométer között.

A balesethez az ácsi önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok áramtalanítják az egyik gépkocsit - számol be róla a katasztrófavédelem.