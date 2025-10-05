RETRO RÁDIÓ

Most kaptuk: gázolt a metró Budapesten, sokkban vannak az utasok

Kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert. A 4-es metró most nem jár.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 11:54
Módosítva: 2025.10.05. 11:59
metró m4 gázolás

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Gázolt a metró, zajlik a mentés
A mentők segítenek a metrógázolás után / Fotó: Gé

Metrógázolás: a mentőket is riasztották

Kisdi Máté elmondta, a fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert. A műszaki mentés idejére leállt a forgalom - írja az MTI.

Tömegbaleset Törökbálintnál

Nem ez volt ma az egyetlen súlyos baleset. Egymásba rohant három személykocsi és egy kisbusz az M0-ás autóút 4-es kilométerénél, az M7-es sztrádai feletti hídon. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a felhajtón történt balesetnél az egyik jármű fel is borult. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került, ezért az autóút érintett szakaszát lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu