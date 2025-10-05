Most kaptuk: gázolt a metró Budapesten, sokkban vannak az utasok

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

A mentők segítenek a metrógázolás után / Fotó: Gé

Metrógázolás: a mentőket is riasztották

Kisdi Máté elmondta, a fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert. A műszaki mentés idejére leállt a forgalom - írja az MTI.

Tömegbaleset Törökbálintnál

Nem ez volt ma az egyetlen súlyos baleset. Egymásba rohant három személykocsi és egy kisbusz az M0-ás autóút 4-es kilométerénél, az M7-es sztrádai feletti hídon. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a felhajtón történt balesetnél az egyik jármű fel is borult. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került, ezért az autóút érintett szakaszát lezárták - írja a Katasztrófavédelem.