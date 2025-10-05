Most jött: tömegbaleset az M0-son, borzalmas ütközés miatt áll a forgalom

A helyszínre rohan a mentő. Több baleset is nehezíti a közlekedést kora reggel.
Egymásba rohant három személykocsi és egy kisbusz az M0-ás autóút 4-es kilométerénél, az M7-es sztrádai feletti hídon Törökbálintnál. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a felhajtón történt balesetnél az egyik jármű fel is borult. A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került. Az autóút érintett szakaszát lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
Letért az útról és villanyoszlopnak ütközött egy kocsi a 4-es főút fegyverneki szakaszán. A 128-as kilométernél történt balesethez a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj feszítővágóval kiemelte az egyedül utazó sofőrt a roncsból. Mivel az úttestre villanyvezeték lóg, a főút forgalmát az érintett szakaszon átmenetileg megállították - írja a Katasztrófavédelem.
Mendén is forgalomlassulásra kell számítani, ott ugyanis fa villanyoszlopnak csapódott egy személykocsi a 31-es főúton. A 36-37-es kilométer között balesetet szenvedett járműben csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett. A gyömrői önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót.
