Rohant a mentő: Borzalmas baleset Angyalföldön

Mutatjuk a megrázó részleteket!
Szörnyű balesetről számolt be a katasztrófavédelem szombat délután: Angyalföldön történt az ütközés, itt vannak a megrázó részletek!
Személykocsik karamboloztak Budapest tizenharmadik kerületében. A Reitter Ferenc és a Rokolya utca kereszteződésénél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, és a helyszínre mentőt is riasztottak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
