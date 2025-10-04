Rohant a mentő: Borzalmas baleset Angyalföldön

Szörnyű balesetről számolt be a katasztrófavédelem szombat délután: Angyalföldön történt az ütközés, itt vannak a megrázó részletek!

Rohant a mentő a baleset helyszínére. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Baleset Budapesten

Személykocsik karamboloztak Budapest tizenharmadik kerületében. A Reitter Ferenc és a Rokolya utca kereszteződésénél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, és a helyszínre mentőt is riasztottak. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.