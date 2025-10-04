RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset történt péntek este, alig maradt valami az autóból - Videó

A helyszínre két mentőautó érkezett. A baleset Zsana után, a gárgyáni leágazás közelében történt.

Egy ember súlyosan, ketten könnyebben sérültek meg pénteken kora este Zsana közelében, az 5408-as számú úton történt balesetben. A sofőr az előtte haladó gépkocsit akarta megelőzni, de manőver közben félfrontálisan ütközött a szemből érkező autóval – írja a Baon.hu.

A baleset Zsana után, a gárgyáni leágazás közelében történt.  Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset Zsana után, a gárgyáni leágazás közelében történt. Az előzés közben a jármű az ütközést követően lesodródott az útról, majd az út menti fák közé csapódott. A két autóban kinyíltak a légzsákok. Információk szerint a feltételezett vétkes sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, míg a jobb első ülésen utazó utasa súlyosan megsérült. A szemből érkező autó vezetője szintén könnyebben sérült meg.

A helyszínre két mentőautó érkezett, a sérülteket ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók mindkét összetört járművet áramtalanították.

A helyszínelés és a műszaki mentés miatt az érintett útszakaszon több órán keresztül félpályás útlezárás volt érvényben, a forgalmat rendőri irányítás mellett váltakozó irányban engedték. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja. A brutális ütközésről készül képgaléria a Baon.hu oldalán található!

A baleset helyszínéről készült videó itt tekinthető meg:

 

