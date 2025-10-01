Kora reggel már menteni kellett, egy árpádföldi család otthonához riasztották a tűzoltókat

Kéménytűz miatt kérték a tűzoltók segítségét egy árpádföldi, Ákos utcai családi háznál.

Rohantak a tűzoltók, egy árpádföldi háznál csaptak fel a lángok.

Mire a fővárosi hivatásos egységek a tizenhatodik kerületi helyszínre értek, már nemcsak a füstelvezető égett, hanem a tűz egy helyiségre is átterjedt és belekapott a tetőbe is - írja a Katasztrófavédelem.

A nagyjából hetven négyzetméteres, kétszintes épület lángjait a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg.



