Káosz az utakon: Borzalmas balesetek sújtják Kőbányát

Többszörös csapás érte Kőbányát. Mutatjuk a részleteket!
Két borzalmas balesetről is hírt adot kedd este a katasztrófavédelem: Összeütközött két autó Budapesten, a Kőbányai úton, a Kőbánya alsói vasútállomás közelében. A járművekben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset fennakadást okoz a villamosközlekedésben is.
Később ütközött két autó a tizedik kerületi Lavotta és Mádi utca kereszteződésénél is. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek utasaihoz mentő érkezett. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.
