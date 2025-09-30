Káosz az utakon: Borzalmas balesetek sújtják Kőbányát

Két borzalmas balesetről is hírt adot kedd este a katasztrófavédelem: Összeütközött két autó Budapesten, a Kőbányai úton, a Kőbánya alsói vasútállomás közelében. A járművekben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset fennakadást okoz a villamosközlekedésben is.

Rohant a mentő a baleset helyszínére. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Később ütközött két autó a tizedik kerületi Lavotta és Mádi utca kereszteződésénél is. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek utasaihoz mentő érkezett. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani.