A Metropol megtalálta a hős budapesti nőt, Evelint

Összeesett és megállt a szíve hétfőn egy 60 év körüli férfinak Rákosmentén a Kucorgó téren. A segítségére három férfi és egy nő rohant, mert tudták, csak az újraélesztés mentheti meg az életét. A Metropol megtalálta az egyik hőst, Evelint, ő mondott el részleteket lapunknak.

Újraélesztés Rákosmentén: négyen segítettek a férfinak

Hétfőn reggel fél hét magasságában egy idősebb férfi összeesett Rákosmentén. Az volt a szerencséje, hogy perceken belül kiszúrta ezt néhány járókelő, akik azonnal elkezdték az újraélesztését.

Én reggel éppen indultam dolgozni, itt lakom a közelben

– kezdte Evelin. "Jöttem le, mentem volna tovább erre látom, hogy egy úr fekszik a földön és két férfi térdel mellette. Látom, hogy az egyik épp az újraélesztést kezdi el a másik kezében pedig ott van egy telefon. Azonnal odarohantam, hátha tudok segíteni, hiszen tudom, hogy ez legalább három emberes procedúra."

Evelin azonnal megkérdezte a két férfitól, hogy mi történt és hogy miben tudja őket segíteni.

"Amikor megcsináltam a jogosítványt, ahhoz kellett az egészségügyi vizsga, hirtelen rám tört az összes emlék. Mondta az egyik férfi, hogy ő a telefont kezeli, tartja a kapcsolatot a mentősökkel, míg a másik elkezdte a mellkaskompressziót. Én pedig úgy döntöttem, hogy befújást fogok végezni. Kaptam egy zsebkendőt azt terítettem az orrára, így végeztem el a befújást."

Miközben próbálták újraéleszteni a férfit, a mentősök végig a segítségükre voltak.

"Közben végig beszélt hozzánk az operátort, hogy mit kell csinálni és hogy ügyesek vagyunk csak így tovább. Ekkor lépett oda hozzánk egy harmadik férfi, ő is becsatlakozott az újraélesztésbe. Nekem úgy tűnt, hogy nagyon sok idő eltelt, de csak két perc volt, láttam a férfi telefonján. Ilyen hamar kiértek hozzá a mentők! Ezután azonnal átvették tőlünk. Utána mondták, hogy menjünk nyugodtan, már nem lesz szükség ránk. Később beszéltük, hogy a három férfi is eléggé megijedt. Hát én is, én irodai dolgozó vagyok, még sosem csináltam ilyet! "

Akik segítettek rajta, szerették volna tudni, hogy milyen állapotban van a férfi.

Sajnos nem tudjuk,hogy sikerült-e vissza hozni a férfit vagy sem, de nagyon jó volna tudni. Én telefonáltam a kórházba, de végül nem is oda vitték, nem tudunk róla semmit… Remélem életben maradt és minden rendben van vele!

