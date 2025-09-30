A Metropol megtalálta a hős budapesti nőt, Evelint

Összeesett egy idős férfi Rákosmentén, azonnal segítségre volt szüksége. Evelin és még három férfi azonnal odarohant hozzá, mert kiderült csak az újraélesztés segíthet. Lapunk megtalálta az egyik hőst.
Összeesett és megállt a szíve hétfőn egy 60 év körüli férfinak Rákosmentén a Kucorgó téren. A segítségére három férfi és egy nő rohant, mert tudták, csak az újraélesztés mentheti meg az életét. A Metropol megtalálta az egyik hőst, Evelint, ő mondott el részleteket lapunknak.
Hétfőn reggel fél hét magasságában egy idősebb férfi összeesett Rákosmentén. Az volt a szerencséje, hogy perceken belül kiszúrta ezt néhány járókelő, akik azonnal elkezdték az újraélesztését.
Én reggel éppen indultam dolgozni, itt lakom a közelben
– kezdte Evelin. "Jöttem le, mentem volna tovább erre látom, hogy egy úr fekszik a földön és két férfi térdel mellette. Látom, hogy az egyik épp az újraélesztést kezdi el a másik kezében pedig ott van egy telefon. Azonnal odarohantam, hátha tudok segíteni, hiszen tudom, hogy ez legalább három emberes procedúra."
Evelin azonnal megkérdezte a két férfitól, hogy mi történt és hogy miben tudja őket segíteni.
"Amikor megcsináltam a jogosítványt, ahhoz kellett az egészségügyi vizsga, hirtelen rám tört az összes emlék. Mondta az egyik férfi, hogy ő a telefont kezeli, tartja a kapcsolatot a mentősökkel, míg a másik elkezdte a mellkaskompressziót. Én pedig úgy döntöttem, hogy befújást fogok végezni. Kaptam egy zsebkendőt azt terítettem az orrára, így végeztem el a befújást."
Miközben próbálták újraéleszteni a férfit, a mentősök végig a segítségükre voltak.
"Közben végig beszélt hozzánk az operátort, hogy mit kell csinálni és hogy ügyesek vagyunk csak így tovább. Ekkor lépett oda hozzánk egy harmadik férfi, ő is becsatlakozott az újraélesztésbe. Nekem úgy tűnt, hogy nagyon sok idő eltelt, de csak két perc volt, láttam a férfi telefonján. Ilyen hamar kiértek hozzá a mentők! Ezután azonnal átvették tőlünk. Utána mondták, hogy menjünk nyugodtan, már nem lesz szükség ránk. Később beszéltük, hogy a három férfi is eléggé megijedt. Hát én is, én irodai dolgozó vagyok, még sosem csináltam ilyet! "
Akik segítettek rajta, szerették volna tudni, hogy milyen állapotban van a férfi.
Sajnos nem tudjuk,hogy sikerült-e vissza hozni a férfit vagy sem, de nagyon jó volna tudni. Én telefonáltam a kórházba, de végül nem is oda vitték, nem tudunk róla semmit… Remélem életben maradt és minden rendben van vele!
- zárt a gondolatait.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.