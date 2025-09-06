RETRO RÁDIÓ

Egy órán át próbálták újraéleszteni: brutális támadásban vesztette életét a biológus

Egy tragédiába torkollott búvárkodás örökre bevésődött az antarktiszi kutatóközösség emlékezetébe. Egy fiatal tengerbiológus élete veszett oda egy rendkívül ritka és félelmetes állattámadásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 09:30
leopárdfóka tengerbiológus támadás meghalt

Egy ritka és félelmetes támadásban egy 28 éves tengerbiológus életét vesztette, amikor egy leopárdfóka megölte az Antarktiszi-félszigeten, miközben búvárkodott.

A jelentések szerint a brutális támadás az első, amit 30 év alatt tapasztaltak a kutatóintézetnél.
A jelentések szerint a brutális támadás az első, amit 30 év alatt tapasztaltak a kutatóintézetnél. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

2003. július 22-én Kirsty Brown, a British Antarctic Survey (BAS) tengerbiológusa állítólag egy másik kutatóval együtt volt a vízben, amikor felmérési munkát végeztek, majd egy fóka figyelmeztetés nélkül támadt rájuk, és Kirsty-t a víz alá rántotta. A két kutató az Egyesült Királyság Rothera Kutatóállomása melletti öbölben voltak, amikor a halálos támadás történt. 

A fiatal tengerbiológust állítólag két kollégája húzta ki a vízből, és már a mentőcsónakban megkezdték az újraélesztést, miközben visszavitték őt az állomásra orvosi ellátásra. Azonban az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak, és a tengerbiológus tragikus módon életét vesztette a támadás után.

Annak ellenére, hogy egy órán át végeztek kardiopulmonális újraélesztést, az állomás orvosa és kollégái nem tudták őt újraéleszteni.

- közölte a BAS halála után.

A 28 éves kutató a tragédia előtti nyáron csatlakozott a BAS-hoz egy 30 hónapos szerződés keretében, és azt vizsgálta, milyen hatással van a jéghegyek koptatása a part mentén élő tengeri állatokra az Antarktiszi-félszigeten. Tragikus halála sokkolta a kutatóközösséget.

A halottkémi vizsgálat során kiderült, hogy Kirsty és kollégája minden biztonsági előírást követett, így arra a következtetésre jutottak, hogy a kutatóállomás személyzete megfelelően kezelte az esetet.

Ez volt az első ember elleni támadás, ami tragikusan végződött

A leopárdfókák magányos állatok, a tengeri emlős ismert arról, hogy kíváncsi, amikor emberekkel találkozik, azonban a támadások ritkák, hacsak nem provokálják őket. A BAS búvárjainak általában azt tanácsolták, hogy kerüljék el a munkát ott, ahol leopárdfókák vannak jelen. Kirsty halála volt az első ilyen támadás, amelyet 30 év sznorkelezése (szabad tüdős merülés) és búvárkodása során regisztráltak a személyzetüknél - írta a Mirror.

