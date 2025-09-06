Egy órán át próbálták újraéleszteni: brutális támadásban vesztette életét a biológus

Egy tragédiába torkollott búvárkodás örökre bevésődött az antarktiszi kutatóközösség emlékezetébe. Egy fiatal tengerbiológus élete veszett oda egy rendkívül ritka és félelmetes állattámadásban.
Egy ritka és félelmetes támadásban egy 28 éves tengerbiológus életét vesztette, amikor egy leopárdfóka megölte az Antarktiszi-félszigeten, miközben búvárkodott.
2003. július 22-én Kirsty Brown, a British Antarctic Survey (BAS) tengerbiológusa állítólag egy másik kutatóval együtt volt a vízben, amikor felmérési munkát végeztek, majd egy fóka figyelmeztetés nélkül támadt rájuk, és Kirsty-t a víz alá rántotta. A két kutató az Egyesült Királyság Rothera Kutatóállomása melletti öbölben voltak, amikor a halálos támadás történt.
A fiatal tengerbiológust állítólag két kollégája húzta ki a vízből, és már a mentőcsónakban megkezdték az újraélesztést, miközben visszavitték őt az állomásra orvosi ellátásra. Azonban az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak, és a tengerbiológus tragikus módon életét vesztette a támadás után.
Annak ellenére, hogy egy órán át végeztek kardiopulmonális újraélesztést, az állomás orvosa és kollégái nem tudták őt újraéleszteni.
- közölte a BAS halála után.
A 28 éves kutató a tragédia előtti nyáron csatlakozott a BAS-hoz egy 30 hónapos szerződés keretében, és azt vizsgálta, milyen hatással van a jéghegyek koptatása a part mentén élő tengeri állatokra az Antarktiszi-félszigeten. Tragikus halála sokkolta a kutatóközösséget.
A halottkémi vizsgálat során kiderült, hogy Kirsty és kollégája minden biztonsági előírást követett, így arra a következtetésre jutottak, hogy a kutatóállomás személyzete megfelelően kezelte az esetet.
A leopárdfókák magányos állatok, a tengeri emlős ismert arról, hogy kíváncsi, amikor emberekkel találkozik, azonban a támadások ritkák, hacsak nem provokálják őket. A BAS búvárjainak általában azt tanácsolták, hogy kerüljék el a munkát ott, ahol leopárdfókák vannak jelen. Kirsty halála volt az első ilyen támadás, amelyet 30 év sznorkelezése (szabad tüdős merülés) és búvárkodása során regisztráltak a személyzetüknél - írta a Mirror.
