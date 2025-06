Drámai újraélesztés: iskolai évzárón esett össze egy nő Zuglóban - így mentették meg

Ballagásokat, évzárókat és a tanév utolsó napját ünnepelték országszerte, többezer iskolában pénteken, (június 20.). Az iskolákat és az udvarokat aznap a meghatottságtól könnyező rokonok és a vakációra készülő, ünneplőbe öltözött és boldogan nevetgélő diákok özönlötték el - nem csoda, hiszen ez a nap diáknak és a szülőnek is az örömről és a boldogságról szól. Sajnos azonban nem mindenhol: egy zuglói iskolában ugyanis az öröm helyét hamarosan a rettegés vette át, miután egyik pillanatról a másikra, eszméletlenül csuklott össze egy nő.

A nő egy zuglói iskola évzáróján lett rosszul, újra kellett éleszteni Fotó: Pexels (illusztráció)

Zuglói évzárón kellett újraéleszteni egy nőt

Információink szerint, a zuglói általános iskolában is éppen évzárót és ballagást tartottak, sok diák és szülő volt az épületben és az udvaron is. Lapunk úgy tudja, hogy a középkorú nő ekkor, a délutáni órákban, egyenesen az események sűrűjében esett össze. Úgy értesültünk, hogy a szerencsétlenségben az volt a szerencse, hogy a nagy tömegben nem maradt észrevétlen a rosszulléte, így azonnal többen is odarohantak hozzá, míg mások rögtön segítséget hívtak. A mentők nemsokára meg is érkeztek, akik látták: bizony hatalmas a baj, a nő ugyanis ekkor már nem lélegzett. A mentősök hosszú időn keresztül harcoltak az életéért, a nőt ugyanis többször is újra kellett éleszteni. Azonban az emberfeletti munkának köszönhetően végül sikerrel jártak: az asszonyt visszahozták az életbe és sikerült kórházba szállítani.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik megerősítették: a nő életét valóban sikerült megmenteniük.

A helyszínről egy 40 év körüli nőt, sikeres újraélesztést követően szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta el a Metropolnak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Úgy tudjuk, hogy az intézményben azonnal leállították a ballagást és az évzárót, hogy az életmentés zavartalanul folyhasson Azt, hogy pontosan mitől lett rosszul a nő, egyelőre nem tudni, de nem kizárt, hogy a nyári hőség is közrejátszott a kis híján tragikus végkimenetelű esetben.