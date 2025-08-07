RETRO RÁDIÓ

Erre buliztunk régen: te emlékszel még a diszkók legnagyobb slágereire? - Kvíz!

Ha te is imádtad a diszkót, akkor itt a helyed!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 18:00
sláger diszkó kvíz előadó

Te is szerettél diszkóba járni? Ha igen, akkor ezt a kvízt egyenesen neked találták ki! Az alábbiakban elhoztuk nektek a régi idők diszkójának legnagyobb világslágereit, neked pedig a címből ki kell találnod, melyik előadó vagy együttes szerzeményéről van szó.

 Te emlékszel még a diszkók legnagyobb slágereire?  Fotó: Haley Lawrence /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Daddy Cool
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Waterloo
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Material Girl
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Disco Inferno
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. September
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Stayin’ Alive

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu