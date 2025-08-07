RETRO RÁDIÓ

Mennyire beszéled a gyereked titkos nyelvét? – Szleng kvíz szülőknek

Te vajon tudod a választ minden kérdésre? Elképesztő szleng kvíz arról, hogyan beszélnek a mai fiatalok!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 19:15
kvíz fejtörő szleng

A mai tizenévesek már szinte egy külön nyelvet beszélnek. Olyan kifejezéseket használnak, amiket a szülők gyakran értetlenül hallgatnak. Cringe? Sus? Rizsa helyett riz? Most akkor ez dicséret vagy sértés? Te tudod a helyes válaszokat erre a kvízre!

kvíz
Ezt a kvízt csak a szlenget jól ismerők tudják kitölteni (Fotó: Pexels)

Elképesztő szleng kvíz!

A digitális világ villámgyorsan alakítja a fiatalok nyelvezetét, és sokszor nemcsak az idősebb generáció, hanem már a huszonévesek sem értik teljesen, miről beszél a TikTokon nevetgélő tinédzserük. A szleng nem csak divat – identitás, közösségi élmény és persze egy kis titkosítás is: így beszélnek egymás között a gyerekek anélkül, hogy a „felnőttek” rögtön értenék.

De vajon te, mennyire vagy képben? Mennyire tudod megfejteni, ha azt mondja a gyereked: „ez most giga cringe volt”, vagy hogy valaki „full sus”? Ha úgy érzed, hogy lemaradtál a trendekről, ne aggódj – itt a lehetőség, hogy bepótold! 

Készítettünk egy rövid, játékos kvízt, amiben letesztelheted, mennyire vagy naprakész a mai tini-szlenggel kapcsolatban. Lehet, hogy még mindig "boomerkedsz", de az is lehet, hogy simán hozod a Z-generációs szintet!

Készen állsz? Irány a kvíz, és derítsd ki, vajon érted-e, mit motyog a gyereked a telefonba!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mit jelent az, hogy “cringe”?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ha valaki “sus”, akkor ő…
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. A “rizzel” rendelkező srác…
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mit jelent az, hogy valaki “fullba nyomja a kretént”?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ha a gyerek azt mondja: “ez giga durva volt” – mire gondol?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit jelent az, hogy “NPC-ként viselkedik”?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. A “W” komment mit jelent?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Ha valaki “széttrollkodja” a beszélgetést, akkor…
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. A “lowkey” jelentése…
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Ha valaki “szettben van”, akkor…

 

