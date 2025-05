Dráma Óbudán: a nyílt utcán élesztették újra a férfit, járókelők imádkoztak érte

Drámai események helyszíne volt tegnap Óbuda csendes, nyugodt utcácskája. A Dévai Bíró Mátyás térnél ugyanis a kellemes, délutáni napsütésben sétálgatók egy emberként kaptak sokkot, amikor egy gyalogostársuk minden előzmény nélkül, egyik pillanatról a másikra összecsuklott. Információink szerint a délutáni, forgalmas időpontnak hála a környéken többen is voltak, ők azonnal odarohantak segíteni. Vélhetően a gyors és hősies reakcióval életet mentettek, a férfinak ugyanis megállt a szíve és nem sokkal később már a nyílt utcán élesztették újra.

A férfit az utcán élesztették újra, életéért rengetegen imádkoztakFotó: Google Maps

Utcán élesztették újra a férfit

Lapunk úgy tudja, hogy a segítségére rohanó hős azonnal tárcsázta a mentőszolgálatot, akik rögtön kocsiba is pattantak és szélsebesen a helyszínre száguldottak. Addig azonban a civilek kezdték meg a segítségnyújtást: a mentésirányító segítségével rögtön elkezdték az újraélesztést. A környéken lévő családi és panelházakból többen is arra sétáltak, sokan látták is a szívszorító eseményeket. A helyiek döbbenten nézték az eseményeket, többen imádkozni kezdtek, főleg, miután a mentősök is kiérkeztek és ők folytatták a férfi újraélesztését.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot is. Kiderült, hogy az imák meghallgatásra találtak: ugyanis a férfit végül sikerült megmenteni és kórházba szállítani. A nem tétovázó és azonnal segítségére siető hősökön és a mentősök fáradhatatlan munkáján kívül egy életmentő applikációnak köszönheti életét.

Egy középkorú férfi hirtelen összeesett. A segítségnyújtás, az újraélesztés a mentésirányító telefonos segítségével megkezdődött, a Szív City applikáció újraélesztő közösségét is aktiváltuk. Azonnal rohamkocsit riasztottunk, az újraélesztés sikerre vezetett, a férfit a mentők stabil állapotban szállították kardiológiai osztályra

– mondta a Metropolnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.