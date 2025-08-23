„Mindig emlékezni fogunk a mosolyára” – Túl korán kellett távoznia egy fiatal léleknek

Augusztus 20-án vesztette életét egy tinédzser, miután barátaival elment egy tóba úszni és soha nem tért vissza. Családja gyászolja a fiatal elvesztését.

Megfulladt egy tinédzser, mikor barátaival ment úszni Fotó: freepik.com / Illusztráció

A 17 éves Sameer Quadri halálát a Cook megyei orvosszakértői hivatal erősítette meg, miután a Niles North középiskola diákját a evanstoni Lighthouse Beachen látták utoljára.

Mélységesen megrázott minket Sameer Quadri elhalálozásának híre. Túl korán távozott közülünk, de az itt töltött ideje alatt számtalan ember életére hatással volt

- nyilatkozta bátyja a WGN Newsnak.

Sameernek három testvére van, köztük egy ikertestvér. A fiatal fiúra úgy emlékeztek, mint aki soha nem adja fel, azok után sem, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja.

Családja azt mondta, hogy emléke örökké élni fog szívükben.

Mindig emlékezni fogunk a mosolyára, amely minden helyiséget megvilágított, a kedvességére, amely felvidított minket, amikor le voltunk törve, és a soha nem adó szellemére.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat magas kockázatúnak nyilvánította a Michigan-i tó strandjait.

Ha a tengerpartra szeretne menni, akkor veszélyes úszási körülményekkel kell számolnia, mivel a őrzött strandok zárva vannak vagy korlátozottan látogathatók

- írták.

Mikor Sameer nem jött fel a víz alól a barátai értesítették a mentőszolgálatokat aznap 8 óra 50 perc körül.

Hívást kaptunk egy csoport tinédzsertől, akik a Lighthouse Beachen úsztak. Észrevették, hogy egyik barátjuk nem jött fel a víz felszínére

- idézi a People Matt Smith-t, aki a Evanston tűzoltóság különleges műveletekért felelős osztályvezetője.

Hozzátette, hogy a tinédzser halálának idején riasztás volt érvényben a területen, a különösen zord körülmények miatt. Mikor a mentőegységek megérkeztek a hullámok már egy méter magason voltak.

Sameer temetését, aki az iskolai kosárcsapat tagja is volt, augusztus 22-én tartották.