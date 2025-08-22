Elhunyt a Disney legendás szinkronhangja

Humpy Wheeler, aki a Disney Pixar Verdák című filmsorozatban Tex Dinoco hangját adta, a NASCAR világában is legendának számított, hiszen egy észak-karolinai versenypályát alakított át világhírű autóversenyzési célponttá.

86 éves korában elhunyt a Disney ikonikus szinkronhangja Fotó: Pixabay/Illusztráció

A Disney szinkronszínésze volt

Halálhírét augusztus 21-én csütörtökön közölték egy hivatalos nyilatkozatban, amelyben azt is elmondták, hogy természetes okok miatt hunyt el, békésen, szerető családja körében. Humpy a Verdák első részében és a harmadik filmben is Tex Dinocónak kölcsönözte a hangját. Tex egy aranyszínű Cadillac Coupe de Ville, jellegzetes bikaszarv formájú hűtődísszel az elején.

Humpy 33 éven keresztül segítette forradalmasítani a NASCAR világát, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a Charlotte Motor Speedway világszerte elismert versenyhelyszínné váljon – írja a DailyStar.

A sportikon halála után számos tisztelgés érkezett, köztük Jim France-tól, a NASCAR elnökétől és vezérigazgatójától.

Jim így emlékezett rá:

„Humpy Wheeler egy olyan látnok volt, akinek a neve egyet jelentett a sportágunkban a promócióval és az innovációval. A Charlotte Motor Speedway élén töltött évtizedei alatt Humpy a kreativitásával, merész ötleteivel és lankadatlan szenvedélyével teljesen átalakította a rajongói élményt.”

A megemlékezés így folytatódott:

„Erőfeszítései segítettek abban, hogy a NASCAR országos ismertségre tegyen szert, és hogy Charlotte-ot egy kihagyhatatlan versenyzési és szórakoztatóközponttá tegye. Nemrég emiatt kapta meg a NASCAR Hírességek Csarnokának rangos Landmark-díját a sporthoz nyújtott kiemelkedő hozzájárulásáért.”

Ez a díj azoknak jár, akik jelentős hatást gyakoroltak az autóversenyzés világára.