Gyász: Elhunyt Feleki Attila, "A pálya most elnémult"

A pálya most elnémult…



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó betegség után elhunyt klubunk tulajdonosa, Feleki Attila.

Több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának motorja és irányítója. Az ő kitartásának, munkájának és elhivatottságának köszönhetően vált a kisvárosi klub ismertté és elismertté, és élhettünk át együtt számtalan felejthetetlen sikert.

Mindennap azért dolgozott, hogy ez a kisvárosi csoda folytatódjon, és most azon leszünk, hogy az általa hátrahagyott örökség tovább éljen. Hogy a csoda folytatódjon nélküle…DE ÉRTE IS!

A hír okozta döbbenet letaglóz bennünket, a felfoghatatlan tény összetörte szívünket!

Nyugodj békében, Elnök úr!