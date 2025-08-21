Milliók gyászolják, elhunyt a világ legkedvesebb bírája

88 éves korában, a hasnyálmirigyrákkal folytatott hosszú, bátor küzdelme után augusztus 20-án, szerdán elhunyt Frank Caprio amerikai bíró, politikus és médiaszemélyiség, akit tárgyalótermi embersége, kedvessége és együttérzése miatt sokan a "világ legkedvesebb bírája" néven ismertek. A gyászhírt fia, David Caprio jelentette be édesapja 3,4 millió ember által követett Instagram-oldalán.

Frank Caprio milliók kedvenc bírája volt Fotó: YouTube

Ki volt Frank Caprio, és miért rajongtak milliók a bíróért?

Frank Capriót a Caught in Providence című bírósági reality tette világhírűvé: a tévésorozat, amellett, hogy három Daytime Emmy-jelölést is kapott, milliókat szegezett a tévéképernyők elé nem csak az Egyesült Államokban, de javarészt a TikToknak hála a világ minden táján pillanatok alatt ismertté tette a szeretetteljes, együttérző, néha kifejezetten humoros bírót, aki nem a szokványos, távolságtartó és szigorú értékeket képviselte, mint kollégái.

A tiszteletére mindannyian törekedjünk arra, hogy egy kicsivel több együttérzést vigyünk a világba – ahogy ő tette minden nap

– kérte követőitől a fia a búcsúposztban.



