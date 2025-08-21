RETRO RÁDIÓ

Milliók gyászolják, elhunyt a világ legkedvesebb bírája

Most érkezett a hír: elhunyt a férfi, akit a világ legkedvesebb bírájaként ismertek. Frank Caprio 88 éves volt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 09:25
gyász elhunyt bíró

88 éves korában, a hasnyálmirigyrákkal folytatott hosszú, bátor küzdelme után augusztus 20-án, szerdán elhunyt Frank Caprio amerikai bíró, politikus és médiaszemélyiség, akit tárgyalótermi embersége, kedvessége és együttérzése miatt sokan a "világ legkedvesebb bírája" néven ismertek. A gyászhírt fia, David Caprio jelentette be édesapja 3,4 millió ember által követett Instagram-oldalán. 

Frank Caprio milliók kedvenc bírája volt
Frank Caprio milliók kedvenc bírája volt Fotó: YouTube

Ki volt Frank Caprio, és miért rajongtak milliók a bíróért?

Frank Capriót a Caught in Providence című bírósági reality tette világhírűvé: a tévésorozat, amellett, hogy három Daytime Emmy-jelölést is kapott, milliókat szegezett a tévéképernyők elé nem csak az Egyesült Államokban, de javarészt a TikToknak hála a világ minden táján pillanatok alatt ismertté tette a szeretetteljes, együttérző, néha kifejezetten humoros bírót, aki nem a szokványos, távolságtartó és szigorú értékeket képviselte, mint kollégái. 

A tiszteletére mindannyian törekedjünk arra, hogy egy kicsivel több együttérzést vigyünk a világba – ahogy ő tette minden nap

 – kérte követőitől a fia a búcsúposztban.


 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu