Milliók gyászolják, elhunyt a világ legkedvesebb bírája

Most érkezett a hír: elhunyt a férfi, akit a világ legkedvesebb bírájaként ismertek. Frank Caprio 88 éves volt.
88 éves korában, a hasnyálmirigyrákkal folytatott hosszú, bátor küzdelme után augusztus 20-án, szerdán elhunyt Frank Caprio amerikai bíró, politikus és médiaszemélyiség, akit tárgyalótermi embersége, kedvessége és együttérzése miatt sokan a "világ legkedvesebb bírája" néven ismertek. A gyászhírt fia, David Caprio jelentette be édesapja 3,4 millió ember által követett Instagram-oldalán.
Frank Capriót a Caught in Providence című bírósági reality tette világhírűvé: a tévésorozat, amellett, hogy három Daytime Emmy-jelölést is kapott, milliókat szegezett a tévéképernyők elé nem csak az Egyesült Államokban, de javarészt a TikToknak hála a világ minden táján pillanatok alatt ismertté tette a szeretetteljes, együttérző, néha kifejezetten humoros bírót, aki nem a szokványos, távolságtartó és szigorú értékeket képviselte, mint kollégái.
A tiszteletére mindannyian törekedjünk arra, hogy egy kicsivel több együttérzést vigyünk a világba – ahogy ő tette minden nap
– kérte követőitől a fia a búcsúposztban.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.