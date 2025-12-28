Vakok és egymásba szerettek: Brigi és Norbert minden vágya egy albérlet Budapesten

Varga Norbertné Brigi és Varga Norbert álma egy saját albérlet a fővárosban, ám ez idáig csak visszautasításokat kaptak. A vak házaspár története igazi érzelmi hullámvasút: fájdalom, küzdelem, szerelem és rendíthetetlen hit fonódik össze benne. Egy éve találkoztak, és olyan erős kötelék alakult ki köztük, hogy idén áprilisban össze is házasodtak. Azóta kéz a kézben haladnak – akkor is, amikor az élet újra és újra akadályokat gördít eléjük.

A vak házaspár mindennél jobban szereti egymást / Fotó: beküldött

A 28 éves Brigi születése óta vak. Megtanulta, hogyan lehet teljes életet élni látás nélkül: önálló, magabiztos nő, aki vezeti a háztartást, főz, mos, intézkedik. Férje, a 34 éves Norbert egészen másképp veszítette el a szeme világát. Fiatalon bántalmazás érte, a súlyos trauma következtében 28 éves korára megvakult. A történtek örökre nyomot hagytak benne, de Brigi érkezése új irányt adott az életének. Egy speciális képernyőolvasó szoftver segítségével ők is ugyan úgy tudnak internetezni, mint bárki, ennek köszönhetően talált egymásra a pár.

Facebookon írt rám és megkérdezte, hogy ismerkedhetünk-e. Szóba elegyedtünk és kiderült, hogy annak idején egy suliba jártunk, csak nem találkoztunk

– emlékezett vissza a Metropolnak a megismerkedésük történetére Brigi.

Brigi és Norbert albérletet keres Budapesten / Fotó: beküldött

Közös otthonát keresi a vak házaspár

Nemcsak a mindennapokban segítik egymást, hanem a zenében is közös örömöt találtak. Szeretnek együtt muzsikálni, Brigi énekel, Norbert pedig szintetizátoron kíséri. Az előadósaikat videóra veszik és megmutatják a világnak a TikTok-csatornájukon keresztül. Videóikban nem sajnálatot kérnek, hanem örömet adnak: bebizonyítják, hogy vaksággal is lehet boldognak lenni. A miskolci házaspár nagy álma, hogy saját albérletben éljenek Budapesten, ahol egy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégnél szeretnének dolgozni. Ideiglenesen már Pestre kerültek, rokonok fogadták be őket, ám a hely szűkös, hosszú távon nem maradhatnak. Saját albérletre lenne szükségük; de itt jön a keserű valóság. Több lakástulajdonos is visszautasította őket, miután kiderült, hogy vakok. Hiába a felelősségteljes élet, az összetartó családi háttér, az elszántság: az előítélet sokszor erősebb. Brigi és Norbert egyre elkeseredettebb, mert folyamatosan nehézségekbe ütköznek. Mégsem adják fel, továbbra is kitartóan keresnek albérletet.

Sok nehézségen mentünk és megyünk át, szeretnénk Pesten érvényesülni. Már nagyon szeretnénk egy végleges otthont, de elkeserítő, hogyha meghallják, hogy látássérültek vagyunk, már nem akarják kiadni az albérletet

- monda Brigi.