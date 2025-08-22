Ebbe beleszakad a szív: húgát akarta kimenteni a vízből, mindketten életüket veszítették

Egy kanadai család gyászol, miután két testvér a múlt hónapban vízbe fulladt.

Kayden és húga Joyclyn. Mindketten vízbe fulladtak Fotó: Kayden and Joyclyn Grant GoFundMe

Az Ontarioi Tartományi Rendőrség (OPP) közlése szerint július 31-én két gyermek – akiket később a 15 éves Kayden Grantként és 12 éves húgaként, Joyclyn Grantként azonosítottak – a Wabigoon folyóba ment be Drydenben, Ontarióban – számolt be róla a CBC, a CTV News és a Northwest Ontario News. A mentőegységek később mindkettejüket a folyóból emelték ki, de már vízbe fulladva találtak rájuk. A CTV Newsnak nyilatkozva a gyerekek mostohaanyja, Heather Dodds elmondta, hogy Kaydent és Joyclynt figyelmeztették, maradjanak távol a víztől, mivel Jocelyn nem tudott úszni, és a bátyjának sem volt sok tapasztalata. „Sajnos a gyerekek nagyon kíváncsiak, és néha nem hallgatnak a figyelmeztetésekre” – mondta Dodds, olvasható a People magazinban.

A család nemrég költözött Drydenbe, és a testvérek a környéket fedezték fel új otthonuk közelében. Aznap azonban Joyclyn a vízbe esett, Kayden pedig azonnal utána ugrott, hogy megmentse. A nagymama elmondása szerint a 10 éves unokatestvérük is segíteni próbált, de nem járt sikerrel, egy botot nyújtott feléjük a vízbe. A város polgármestere így nyilatkozott a tragédiával kapcsolatban: „Ez a tragédia mindannyiunk számára emlékeztető arra, milyen értékes az élet, és mennyire fontos, hogy vigyázzunk egymásra” – tette hozzá a polgármester. – „Most közösen kell kiállnunk egymás mellett, támogatással, együttérzéssel és kedvességgel.”

Dodds a testvérek emlékére GoFundMe-gyűjtést indított, hogy pénzt gyűjtsenek a temetésre és a család megsegítésére. „Nem volt elég időnk arra, hogy (Kaydennek és Joyclynnek) megadjuk a szükséges készségeket. Ha ezek meglettek volna, talán most más helyzetben lennénk” – mondta Dodds a CTV Newsnak. „Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyerekeknek tényleg meg kell tanulniuk úszni. Sosem lehet tudni, mi történik – és víz mindenhol van.”