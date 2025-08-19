Összetörtek gyerekeik halálába a szülők - hamis tabletta ragadta el két fiatal életét

Grey McCallister szeretettel beszélt fiáról, Lucciról, aki nem csak egy tehetséges tetoválóművész, hanem egy szerető testvér és nagyszerű barát volt. A fiatal élete januárban ért véget, amikor 22 évesen vásárolt, majd bevette a gyógyszert, amiről azt hitte, Xanax. A tabletta megölte őt.

A hamis tabletta már több fiatal életét is követelték. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A tabletta okozta halálukat

A gyógyszer valójában teljes egészében egy nitazén nevű szintetikus opioidból állt, amely akár 40-szer halálosabb lehet, mint a fentanil. Lucci túladagolta magát, majd tragikusan életét vesztette.

Azóta McCallister más szülőkről is hallott szülővárosában, a texasi Houstonban, akik szerint gyermekeik halála szintén nitazénhez köthető.

Az elmúlt két hétben, sőt talán csak az elmúlt egy hétben, Lucci története iránti érdeklődés miatt más szülőket is felkerestek, mert ők is elvesztették gyermekeiket.

- mondta az édesanya a Daily Mail-nek.

Houston különösen erősen érintett a nitazén megjelenése óta, amely 2019-ben kezdett beszivárogni az Egyesült Államok kábítószer-ellátásába. 2024 májusa és 2025 között 15 nitazén-túladagolás miatti halálesetet jelentettek a 17 és 59 év közötti korosztályban, ez a legmagasabb szám azóta, hogy 2022-ben először lefoglalták a szert.

Lucci barátja, a 21 éves Hunter Clement is egyike volt a szer áldozatainak. Áprilisban két tablettát vett be, amelyek közül az egyik hamis Xanax, a másik pedig hamis Percocet volt.

A legtöbb szokásos halál utáni toxikológiai vizsgálat nem mutatja ki a nitazént, Houstonban pedig nem állt rendelkezésre olyan átfogó teszt, amely kimutathatta volna. Ezért a két édesanya a fiaik testénél talált tablettákat egy speciális laborba küldte vizsgálatra. Amikor az eredmények nitazént mutattak ki, azt mondták, még sosem hallottak erről a drogról.

Soha nem felejtem el, amikor a nyomozó felhívott. Kétszer is megismételtettem vele a nevét, kétszer-háromszor betűztettem. Egy hatóanyagot kerestem benne, valamit, aminek a nevét ismerem, de semmit sem találtam.

- mesélte McCallister, aki gyógyszerészeti hátérrel rendelkezik.

Visszatekintve az édesanya úgy gondolja, nem ez volt Lucci első találkozása a nitazénnel. Tavaly ugyanis fia bevett egy tablettát, és olyan túladagolást szenvedett, amelyből csak öt adag Narcan, az opioid túladagolások ellenszere, hozta vissza. McCallister szerint abban a tablettában is nitazén lehetett.

Magához tért, de halálosan megijedt... Azt hiszem, a fiataloknál az a helyzet, hogy társas életet akarnak élni, eljárnak emberekkel, és ez általában alkoholfogyasztással jár. Ilyenkor esik le a gátlás.

McCallister jelenleg a rendőrséggel együttműködve próbálja kideríteni, honnan szerezte fia a hamis tablettákat.