Hihetetlen leleményes 4 éves kisfiú mentette meg az édesanyja életét

Rémülve tárcsázta a segélyhívót a kisfiú.
Joshua Miller egy nagyon bátor, négyéves kisfiú, aki a segélyhívó hívással mentette meg fuldokló édesanyja életét. A skót városban, Ayrban élő család vészhelyzetben volt, amikor az édesanya asztmás rohamot kapott, és rosszul lett 2024. december 29-én.
A négyéves gyermek felhívta a segélyhívót, a telefonos munkatárs kedvesen és barátságosan kérdezgette a kisfiút, hogy mi a probléma és hova küldje a mentőautót.
Nagyon fiatal gyerek volt, ezért hihetetlen ez az egész. Felhívott és elmondta, hogy az anyukája rosszul van és asztmás rohamban szenved.
Joshua nagyon ügyesen el tudta mondani a lakcímét, hogy a ház melyik szobájában vannak, és hogy nyitva van a bejárati ajtó. Az édesanyát gyorsan megtalálták és kórházba szállították, de másnap már haza is mehetett. Az anyukája rendkívül büszke, hogy fia emlékezett a címükre és arra is, hogy asztmában szenved.
Nyugodt maradt és hihetetlen, hogy általában félénk, de most bátran válaszolt a kérdésekre és emlékezett a részletekre. Még a kishúgát is megnyugtatta, szóval nagyon ügyes volt.
A kiérkező mentősök is megdöbbentek, hogy egy négyéves ilyen higgadtan és pontosan tudta kezelni a krízist. A kisfiút a mentőszolgálat később kitüntette a bátorságáért - írja a Mirror.
