Hihetetlen leleményes 4 éves kisfiú mentette meg az édesanyja életét

Rémülve tárcsázta a segélyhívót a kisfiú.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 08:30
kisfiú segélyhívás vészhelyzet

Joshua Miller egy nagyon bátor, négyéves kisfiú, aki a segélyhívó hívással mentette meg fuldokló édesanyja életét. A skót városban, Ayrban élő család vészhelyzetben volt, amikor az édesanya asztmás rohamot kapott, és rosszul lett  2024. december 29-én.

segélyhívó
A kisfiú mindent tökéletesen csinált. A segélyhívó segített,  Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Hívta a segélyhívót

A négyéves gyermek felhívta a segélyhívót, a telefonos munkatárs kedvesen és barátságosan kérdezgette a kisfiút, hogy mi a probléma és hova küldje a mentőautót.

Nagyon fiatal gyerek volt, ezért hihetetlen ez az egész. Felhívott és elmondta, hogy az anyukája rosszul van és asztmás rohamban szenved.

Joshua nagyon ügyesen el tudta mondani a lakcímét, hogy a ház melyik szobájában vannak, és hogy nyitva van a bejárati ajtó. Az édesanyát gyorsan megtalálták és kórházba szállították, de másnap már haza is mehetett. Az anyukája rendkívül büszke, hogy fia emlékezett a címükre és arra is, hogy asztmában szenved.

Nyugodt maradt és hihetetlen, hogy általában félénk, de most bátran válaszolt a kérdésekre és emlékezett a részletekre. Még a kishúgát is megnyugtatta, szóval nagyon ügyes volt. 

A kiérkező mentősök is megdöbbentek, hogy egy négyéves ilyen higgadtan és pontosan tudta kezelni a krízist. A kisfiút a mentőszolgálat később kitüntette a bátorságáért - írja a Mirror.

 

