„Adjátok vissza a kisfiunkat!”: Minden szülő rémálma történt meg egy édesanyával

Egy kaliforniai édesanya, Rebecca Haro azt állítja, a hét hónapos kisfiát, Emmanuel Harót a múlt hét folyamán elrabolták, miközben egy bevásárlóközpont parkolójában, a kocsija hátsó ülésén kicserélte a pelenkáját. Rebecca elmondása szerint hátulról támadtak rá Yucaipában, az ütéstől elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyermeke eltűnt.

A szülők kétségbeesve keresik az elrabolt kisfiút / Fotó: Abby Blabby True Crime & News / Facebook

Az eset után a nő monoklival az arcán jelent meg, és kétségbeesetten kérte a nyilvánosság segítségét a kisfia megtalálásához.

Csak adjátok vissza a kisfiunkat! Nem teszünk semmit, csak szeretnénk őt visszakapni

– könyörgött a baba édesapja, Jake Haro is.

A rendőrség azonban idővel gyanakodni kezdett, mivel több ellentmondást is találtak Rebecca vallomásában, majd a nő később nem volt hajlandó folytatni a kihallgatást. A helyi seriffhivatal így nyilatkozott:

A kihallgatás során szembesítettük Rebeccát az ellentmondásokkal, mire nem akarta folytatni a beszélgetést. Jelenleg a nyomozók nem tudják kizárni, hogy bűncselekmény áll a kis Emmanuel eltűnése mögött

– olvasható a Mirror cikkében.

A rendőrök szagkövető kutyákat is bevetettek, de azok sem tudták fellelni a kisfiú nyomát. Az elkövetőről – vagy elkövetőkről – egyelőre semmilyen személyleírás nem került nyilvánosságra.

Rebecca így könyörgött a gyermekéért:

Ő egy boldog kisfiú. Egészséges baba volt, mászott, rúgkapált, játszott a játékaival. Kérem, aki elvitte, adja őt vissza.

Jake is így üzent: „Bárki is vitte el a fiamat, kérem, hozza vissza. Csak azt szeretnénk, hogy biztonságban legyen.”