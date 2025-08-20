„Adjátok vissza a kisfiunkat!”: Minden szülő rémálma történt meg egy édesanyával

A rendőrség valami igazán baljósra gyanakszik.
Egy kaliforniai édesanya, Rebecca Haro azt állítja, a hét hónapos kisfiát, Emmanuel Harót a múlt hét folyamán elrabolták, miközben egy bevásárlóközpont parkolójában, a kocsija hátsó ülésén kicserélte a pelenkáját. Rebecca elmondása szerint hátulról támadtak rá Yucaipában, az ütéstől elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyermeke eltűnt.
Az eset után a nő monoklival az arcán jelent meg, és kétségbeesetten kérte a nyilvánosság segítségét a kisfia megtalálásához.
Csak adjátok vissza a kisfiunkat! Nem teszünk semmit, csak szeretnénk őt visszakapni
– könyörgött a baba édesapja, Jake Haro is.
A rendőrség azonban idővel gyanakodni kezdett, mivel több ellentmondást is találtak Rebecca vallomásában, majd a nő később nem volt hajlandó folytatni a kihallgatást. A helyi seriffhivatal így nyilatkozott:
A kihallgatás során szembesítettük Rebeccát az ellentmondásokkal, mire nem akarta folytatni a beszélgetést. Jelenleg a nyomozók nem tudják kizárni, hogy bűncselekmény áll a kis Emmanuel eltűnése mögött
– olvasható a Mirror cikkében.
A rendőrök szagkövető kutyákat is bevetettek, de azok sem tudták fellelni a kisfiú nyomát. Az elkövetőről – vagy elkövetőkről – egyelőre semmilyen személyleírás nem került nyilvánosságra.
Rebecca így könyörgött a gyermekéért:
Ő egy boldog kisfiú. Egészséges baba volt, mászott, rúgkapált, játszott a játékaival. Kérem, aki elvitte, adja őt vissza.
Jake is így üzent: „Bárki is vitte el a fiamat, kérem, hozza vissza. Csak azt szeretnénk, hogy biztonságban legyen.”
