Szem nélküli árnyak látogatták meg a kisfiút, de felnőttként is gyakran követik - vajon mit akarhatnak?

Balázs kiskora óta más, mint a többiek. Olyanokat lát, amiket az átlagember nem. Kiskorában persze még fogalma sem volt arról, hogy amit átél, az nem mindennapi és még félelemmel sem párosult a szellemekkel való találkozás. Aztán idővel kezdett egyre ijesztőbbé válni a helyzet, amikor a gonosz szellemek a házban egyre furcsább jeleket hagytak maguk után. De vajon tényleg léteznek szellemek? Balázs szerint nagyon is!

Balázst kiskora óta látogatják éjszakánként titokzatos alakok, szellemek - Képünk illusztráció

Fotó: Cinemato / Shutterstock

Az egész még akkoriban kezdődött, amikor kiskorában pár évet Costa Ricában élt a családjával, onnan költöztek haza Magyarországra. Volt ekkoriban egy alak, aki szinte minden este meglátogatta Balázst. Nem bántotta, nem is szólt hozzá, csak állt az ablakban és nézte.

Olyan volt, mintha hívogatott volna. Nem is úgy, hogy menjek vele valahova, inkább csak jelezte, hogy helló, itt vagyok, látlak téged és holnap is visszajövök

– meséli Balázs első emlékeit arról, amikor a titokzatos idegen meglátogatta.

Kis idő után a szüleinek is feltűnt valami, ugyanis Balázs rajzain időközönként megjelent egy fekete alak, aki a szobája ablakánál áll és akinek nincsen szeme vagy orra, csak szája van. Túl nagy jelentőséget azonban nem tulajdonítottak neki, gondolták, így működik a gyermeki fantázia.

Ilyeneket rajzolt Balázs kiskorában - Képünk illusztráció

Fotó: Artdjodimulyo Studio / Shutterstock

A szellemek egyre közelebb merészkednek

Balázs következő emlékei már általános iskolás korából vannak, akkorról, amikor már Magyarországon éltek. Két esetet is elmesélt lapunknak.

Anyumék szülői értekezleten voltak, egyedül maradtam otthon. A szobában voltam, játszottam a gépemen, amikor egyszer csak hallottam, hogy csobog a víz. Gondoltam, hazaértek és tusol valaki. Nem tudom, mennyi idő telt el, belefeledkeztem a játékba, de feltűnt, hogy a víz nem áll el. Kimentem a szobámból, láttam, hogy a házban teljesen sötét van, a szüleim sehol. A fürdőben viszont ömlött a víz a zuhanyzóból, a sarokkádból és mindkét csapból is. Csutkára meg voltak nyitva.

Ez ezért is furcsa, mert a házban van még két másik fürdőszoba is, és ott nem folyt a víz. Ha valamilyen nyomáskülönbség okozta volna a jelenséget, akkor mindenhonnan ömlenie kellett volna a víznek, nem pedig csak abban a fürdőben, ami Balázs szobája mellett volt.