Orbán Viktor eddig nem látott videót mutatott a Fidesz-kongresszusról

Ahogy arról már beszámoltunk, szombaton tartották a Fidesz-kongresszusát. Az eseményen számos politikus, valamint Orbán Viktor is beszédet mondott.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: Nézz be te is a Fidesz-kongresszusra!

A Fidesz-kongresszusa kapcsán a miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. Orbán Viktor a rendezvényről egy olyan felvételt tett közzé, amelyet a nyilvánosság eddig még nem láthatott.

- fűzte a videójához a kormányfő, amelyet alább tudsz megtekinteni: