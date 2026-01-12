Orbán Viktor eddig nem látott videót mutatott a Fidesz-kongresszusról
A közösségi oldalán jelentkezett a videóval.
Ahogy arról már beszámoltunk, szombaton tartották a Fidesz-kongresszusát. Az eseményen számos politikus, valamint Orbán Viktor is beszédet mondott.
Orbán Viktor: Nézz be te is a Fidesz-kongresszusra!
A Fidesz-kongresszusa kapcsán a miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. Orbán Viktor a rendezvényről egy olyan felvételt tett közzé, amelyet a nyilvánosság eddig még nem láthatott.
Nézz be te is a Fidesz-kongresszusra!
- fűzte a videójához a kormányfő, amelyet alább tudsz megtekinteni:
