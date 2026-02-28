RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot

Ukrajna meg akarja buktatni a nemzeti magyar kormányt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28.
Orbán Viktor Zelenszkij ukrajna

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben arról beszél, hogy miért zsarolja hazánkat a Barátság kőolajvezetékkel az ukrán elnök, Zelenszkij.

Háborúellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW

Az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot. Világos a helyzet: minket akarnak megbuktatni, és hatalomba segíteni a Tisza pártot. Ők teljesítenék azokat a követeléseket, amiket mi nem vagyunk hajlandóak

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu