Orbán Viktor: Az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben arról beszél, hogy miért zsarolja hazánkat a Barátság kőolajvezetékkel az ukrán elnök, Zelenszkij.

Orbán Viktor / Fotó: MW

Az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot. Világos a helyzet: minket akarnak megbuktatni, és hatalomba segíteni a Tisza pártot. Ők teljesítenék azokat a követeléseket, amiket mi nem vagyunk hajlandóak

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.