Orbán Viktor: Nix ugribugri!

Mi munkaalapú gazdaságot ígértünk és meg is csináltuk. Egymillió munkahelyet teremtettünk. A valóság az, hogy 73 ezer forintról 323 ezer forintra emeltük a minimálbért, és 202 ezerről 700 ezerre az átlagbért. És valóság az is, hogy a következő kormányzati években elérjük az 1 millió forintos átlagbért és az 1000 eurós minimálbért. A valóság az, hogy család- alapú társadalmat ígértünk, és megvédtük a magyar gyermekeket a genderferdeségektől, és összehoztuk egész Európa első családi adórendszerét. Ma is a csodájára járnak. A valóság adja meg a higgadtságot, a nyugalmat, a biztos kézre és tapasztalatra épülő kormányzást. Erre a higgadt magabiztosságra van most a legnagyobb szükség Magyarországon. Nix ugribugri! Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje. A veszélyek korában élünk. Békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek