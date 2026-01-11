RETRO RÁDIÓ

„Győzelemre!” – Sosem látott képeket osztott meg Orbán Viktor

Orbán Viktor a minapi Fidesz-kongresszus után mutatta meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 11:58
Módosítva: 2026.01.11. 12:28
Fidesz-kongresszus Orbán Viktor fotó

Január 10-én tartották meg a Fidesz-kongresszust a Hungexpón, ahol Orbán Viktor hivatalosan is bemutatta mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. 

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Bemutatta a képviselőjelölteket Orbán Viktor / Fotó: MW

Újabb fotókkal jelentkezett Orbán Viktor

A miniszterelnök az eseményt követően több fotóval is jelentkezett a közösségi oldalán. Nemrég ismét közzétett néhány felvételt, a kormányfő ezeket a képeket a sokatmondó Győzelemre! elnevezésű albumban osztotta meg.

Mutatjuk!

 

 

