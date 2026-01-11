RETRO RÁDIÓ

Látványos fellépések, megható pillanatok: ezek a sztárok gondoskodtak a hangulatról a Fidesz-kongresszuson

A Fidesz-kongresszuson még egy hollywoodi sztár is reflektorfénybe került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 08:18
Fidesz-kongresszus Orbán Viktor sztár

A budapesti Hungexpón került megrendezésre január 10-én a Fidesz-kongresszus, amelyen hivatalosan is bemutatta Orbán Viktor mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az eseményt látványos fellépések, megható pillanatok, valamint meglepetésvendégek is színesítették.

Tóth Gabi a Fidesz-kongresszuson
A Fidesz-kongresszust Tóth Gabi nyitotta meg (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi és Dér Heni indították el a Fidesz-kongresszust

Az esemény alaphangulatát Tóth Gabi biztosította, aki a Survivor legendás Eye of the Tiger című dalával nyitotta meg a kongresszust. Az énekesnő elsöprő energiával, elementáris erővel állt színpadra, előadása pedig azonnal magával ragadta a közönséget, tökéletesen megágyazva a kampánynyitó lendületének - írja a Bors.

A feszült figyelmet és az ünnepélyes hangulatot ezután egy igazán megható pillanat követte: Dér Heni gyönyörű előadásában csendült fel a Himnusz. A közönség egy emberként állt fel és énekelte el a nemzetünk Himnuszát.

fidesz kongresszus 2026 01 10
Dér Heni csodaszépen énekelte el a Himnuszt (Fotó: Fotó: Mediaworks)

Fontos üzenetet fogalmazott meg Rob Schneider a Fidesz-kongresszuson

A sztárpillanatok sora azonban itt még nem ért véget. Óriási meglepetést okozott az, amikor a kivetítőkön keresztül Rob Schneider amerikai színész köszöntötte a magyarokat. A világsztár beszédében méltatta Magyarországot és Orbán Viktort, hangsúlyozva a nemzeti identitás és a nyugati civilizáció védelmének fontosságát – szavai óriási ovációt váltottak ki a teremben.

 

