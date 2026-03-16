Nacsa Olivér Zelenszkij fenyegetéséről: Ilyet nem láttunk a II. világháború óta

Volodimir Zelenszkij nemrég halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort. Az ukrán elnök szavai hatalmas felháborodást generáltak, a történtekre pedig több ismert személy, köztük Nacsa Olivér is reagált. A humorista rendkívül élesen fogalmazott.

Nacsa Olivér felháborítónak tartja Zelenszkij kijelentését, ezért a béke pártján részt vett a vasárnapi Békemeneten is

„Ez elfogadhatatlan. Minden körülmények között elfogadhatatlan, hogy bárki, bármilyen politikai vezető egy másik szuverén ország miniszterelnökét vagy vezetőjét fenyegesse. Ilyet nem láttunk szerintem a II. világháború óta” – mondta a Borsnak Nacsa Olivér.

A történet különös fordulatot vett azáltal, hogy időközben bejelentették: az Európai Unió által újonnan alapított Európai Érdemrendet többek között az ukrán elnöknek is odaítélték. A kitüntetést az európai értékek – például az emberi méltóság, a szabadság és a demokrácia – védelméért hozták létre, és a legmagasabb fokozat díjazottjai között Volodimir Zelenszkij neve is szerepel.

Erre reagálva Nacsa Olivér sem fogta vissza magát.

Azt olvasom, hogy létrehoztak valamilyen díjat az Európai Bizottságban, hogy kitüntessék ezt az embert… hát, ez szégyen, gyalázat! Mondhatnám, hogy ez olyan, mint egy bohózat, de ez már inkább siralmas.

„Bármi elképzelhető. Ez valós veszély, és szerintem ezzel számolni kell. Én úgy fogalmaztam a posztomban, hogy szerintem ez a kijelentés nemzetbiztonsági kockázatot is jelent Magyarország számára. Abszolút azt gondolom, hogy ezt komolyan kell venni, mindenre fel kell készülni. Egy ilyen fenyegetés után szerintem számolni kell azzal, hogy sajnos bármi megtörténhet. Bármiféle beavatkozás.”

Nacsa Olivér arról is beszélt, hogy szerinte a háttérben az Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos vita áll.

„Nyilvánvaló, hogy pontosan tudja, hogy jelenleg Magyarország az egyetlen ország, és Orbán Viktor az egyetlen miniszterelnök, aki blokkolja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Ezzel egyébként Orbán Viktor nemcsak Magyarországot védi, hanem az egész Európai Uniót, ugyanis az oroszok megmondták, hogy két vörös vonal van: Ukrajna nem lehet a NATO, illetve az Európai Unió tagja. Tehát Ukrajnának egy ütköző zónának, egy ilyen értelemben semleges országnak kell lennie a NATO-tól, illetve az Európai Uniótól. Brüsszelben azonban megmondták, sőt, már a céldátum is megvolt, hogy 2027-ben fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba gyorsított eljárással. Ha ez megtörténik, akkor pontosan tudjuk, hogy már az egész Európai Unió állna háborúban Oroszországgal, mert onnantól kezdve Ukrajna uniós ország lenne. Tehát az Európai Uniót berángatná ezáltal a háborúba. Ezt jelenleg a magyar kormány és Orbán Viktor blokkolja. Ezt pontosan tudja Zelenszkij is, és láthatjuk, hogy semmitől sem riad vissza.”