Nacsa Olivér súlyos következményekre figyelmeztetett: „Ha ez megtörténik, az EU területén fog zajlani a háború”

A Bors írja, hogy ma Esztergomban rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést, amely iránt óriási az érdeklődés: ismét teltház előtt zajlik az esemény. A békepárti rendezvény kapcsán a Mandiner felvezető műsorában vendégeskedett Nacsa Olivér, aki kendőzetlenül beszélt a gyűlölködő kommentelőkről, a Tisza Pártról, Orbán Viktor szerepéről és a háborús helyzetről is.

Nacsa Olivér az esztergomi Háborúellenes Gyűlés előtti felvezető műsorban volt vendég - Fotó: YouTube

Nacsa Olivér a gyűlölködő kommentelőkről

Nacsa szerint a közéleti szereplőknek ma már vastag bőrre van szükségük, különösen az online térben. Úgy véli, a humor az egyik legerősebb fegyver a rosszindulattal szemben.

"Szerintem nagyon sok mindent lehet humorral kezelni, az én életemben a legfontosabb és a legnehezebb pillanatokban is ott volt, és tényleg mindig jó volt a humorhoz nyúlni. Én immunissá váltam erre, szoktam is mondani, hogy ide lőjetek, mert én ezt elviselem és nem tulajdonítok jelentőséget neki. Próbálom megérteni ennek az egésznek a pszichológiáját, hogy ezeket az embereket meg ezeket a kommentelőket mi táplálja. Valószínűleg a sikertelenség."

Nacsa Olivér szerint a mai társadalmi gondolkodásban még mindig erősen jelen van egy régi beidegződés. Úgy látja, sokan ma is az államtól várják a megoldásokat.

Sajnos ismerős lehet a szocializmusból, és ez egy nagyon rossz beidegződés, tehát amikor azt gondoltuk, hogy majd az állam mindent megold, az állam feladata, hogy én majd kapok, kiutalják és kapok ingyen lakást, stb. Ez a minden ingyen jár, és nekem minden jár, ez sajnos egy ilyen kommunizmusban berögződött valamiféle téves berögződés. Azt látom, hogy sajnos ez nagyon sok emberben még mindig ott van, hogy miért nem ad nekem.

Hozzátette, hogy szerinte ez a gondolkodásmód egészen a rendszerváltásig vezethető vissza.

"Ez a rendszerváltásig vezethető vissza, mert ott nem mondták el eléggé az embereknek, hogy itt akkor véget ér egy szocializmus, véget ér a kommunizmus, innentől jön a kapitalizmus, innentől az van, amit te megtermelsz, egy munkaalapú társadalomra épülő rendszer alakult ki. Az állam ahogy tudja, segíti az embereket, meg mindenféle társadalmi réteget próbál támogatni bizonyos kormányzati eszközökkel, és erre a legjobb példa ez az elmúlt tizenhat év, hogy micsoda támogatási rendszert alakított ki ez a kormány. Csodájára járnak ennek a támogatási rendszernek a világban. Ilyen nincsen, hogy nem fizetnek személyi jövedelemadót a gyermekes anyák, vagy háromszázalékos hitellel lehet lakáshoz jutni, ott nincs ilyen!"