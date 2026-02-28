- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Nacsa Olivér súlyos következményekre figyelmeztetett: „Ha ez megtörténik, az EU területén fog zajlani a háború”
„Egy felfokozott, háborús helyzetben csak a biztosat választhatjuk” – fogalmazott Nacsa Olivér az esztergomi Háborúellenes Gyűlés előtt. A humorista markáns véleményt mondott a gyűlölködő kommentelőkről, a Tisza Pártról és Orbán Viktor nemzetközi szerepéről is.
A Bors írja, hogy ma Esztergomban rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést, amely iránt óriási az érdeklődés: ismét teltház előtt zajlik az esemény. A békepárti rendezvény kapcsán a Mandiner felvezető műsorában vendégeskedett Nacsa Olivér, aki kendőzetlenül beszélt a gyűlölködő kommentelőkről, a Tisza Pártról, Orbán Viktor szerepéről és a háborús helyzetről is.
Nacsa Olivér a gyűlölködő kommentelőkről
Nacsa szerint a közéleti szereplőknek ma már vastag bőrre van szükségük, különösen az online térben. Úgy véli, a humor az egyik legerősebb fegyver a rosszindulattal szemben.
"Szerintem nagyon sok mindent lehet humorral kezelni, az én életemben a legfontosabb és a legnehezebb pillanatokban is ott volt, és tényleg mindig jó volt a humorhoz nyúlni. Én immunissá váltam erre, szoktam is mondani, hogy ide lőjetek, mert én ezt elviselem és nem tulajdonítok jelentőséget neki. Próbálom megérteni ennek az egésznek a pszichológiáját, hogy ezeket az embereket meg ezeket a kommentelőket mi táplálja. Valószínűleg a sikertelenség."
Nacsa Olivér szerint a mai társadalmi gondolkodásban még mindig erősen jelen van egy régi beidegződés. Úgy látja, sokan ma is az államtól várják a megoldásokat.
Sajnos ismerős lehet a szocializmusból, és ez egy nagyon rossz beidegződés, tehát amikor azt gondoltuk, hogy majd az állam mindent megold, az állam feladata, hogy én majd kapok, kiutalják és kapok ingyen lakást, stb. Ez a minden ingyen jár, és nekem minden jár, ez sajnos egy ilyen kommunizmusban berögződött valamiféle téves berögződés. Azt látom, hogy sajnos ez nagyon sok emberben még mindig ott van, hogy miért nem ad nekem.
Hozzátette, hogy szerinte ez a gondolkodásmód egészen a rendszerváltásig vezethető vissza.
"Ez a rendszerváltásig vezethető vissza, mert ott nem mondták el eléggé az embereknek, hogy itt akkor véget ér egy szocializmus, véget ér a kommunizmus, innentől jön a kapitalizmus, innentől az van, amit te megtermelsz, egy munkaalapú társadalomra épülő rendszer alakult ki. Az állam ahogy tudja, segíti az embereket, meg mindenféle társadalmi réteget próbál támogatni bizonyos kormányzati eszközökkel, és erre a legjobb példa ez az elmúlt tizenhat év, hogy micsoda támogatási rendszert alakított ki ez a kormány. Csodájára járnak ennek a támogatási rendszernek a világban. Ilyen nincsen, hogy nem fizetnek személyi jövedelemadót a gyermekes anyák, vagy háromszázalékos hitellel lehet lakáshoz jutni, ott nincs ilyen!"
Nacsa Olivér a Tisza Pártról és a nemzetközi színtérről
A beszélgetés során szóba került a Tisza Párt is, amelyről Nacsa határozott véleményt fogalmazott meg. Szerinte a nemzetközi kapcsolatok és egyeztetések aggodalomra adhatnak okot.
"Ijesztő jeleket látok. Láthatjuk, hogy a Tisza Párt egy globalista párt, látjuk, hogy kik veszik körül, milyen emberek érkeztek a Tisza Párt frontvonalába, honnan érkeztek ezek az emberek. Nagyon ijesztő volt ez a müncheni egyeztetés, a két legnagyobb háborús uszítóval háborúpárti Donald Tuskkal és Friedrich Merzzel egyeztetett. Ezek azért nem túl jó előjelek. Ezek aggodalommal töltenek el."
A humorista szerint a jelenlegi globális helyzet rendkívül feszült, ezért különösen fontos a stabilitás.
"Egy felfokozott háborús helyzet van a világban, és most csak az számít, hogy ebben a helyzetben, a bizonytalanságban csak a biztosat választhatjuk, már gyerekként ezt tanították nekünk."
Nacsa Olviér Orbán Viktort méltatta
Végül a miniszterelnök szerepéről is beszélt, hangsúlyozva Magyarország nemzetközi pozícióját.
A miniszterelnök úr felrakott egy tízmilliós országot a világpolitikai térképre. Azt nem tudják ma az emberek, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány nemcsak Magyarországot védi jelen pillanatban egy háborús veszélytől, hanem az Európai Uniót. Az oroszok megmondták, hogy két vörös vonal van: Ukrajna nem lehet az Európai Unió, és nem lehet a NATO tagja, az nem fordulhat elő, hogy Oroszország az Európai Unióval határos legyen semmilyen körülmények között. Megmondták, hogy ha ez bekövetkezik, akkor ez a háború eszkalálódni fog. Ennek ellenére mit látunk: az Európai Unióban azt mondják Brüsszelben, hogy Ukrajnát fel kell venni minél előbb az Európai Unióba. Megjelölték a jövő évet mint céldátumot. Ha ez megtörténik, akkor az Európai Unió területén fog zajlani a háború.
