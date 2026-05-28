„Örökre megpihent” – Szandi szíve megszakadt a veszteségtől, édesanyja sem tudja elviselni

Magyarország egyik legelismertebb énekesnője, Szandi szomorú bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán. A híresség családjával gyászol, nehéz időszak ez számukra.

Szandi és családja gyászol Fotó: Hot! magazin/Archív

Szandi édesapja idejekorán elhunyt

A népszerű énekesnő szíve szomorúsággal telt meg, ugyanis május 27-én közzétett bejegyzése alapján édesapja halálának évfordulójára emlékeztek. Szandi testvérével és édesanyjával tett ki közös képet és bár a fotón mindhárom nő mosolyog – ikonikus Szandi-mosollyal, hiszen le sem tagadhatnák, hogy rokoni vér köti össze őket, annyira hasonlítanak – belül szívük összetörik.

Szandi édesanyja és édesapja 15 éves koruk óta egy párt alkottak, így megannyi év és szeretet, na meg együtt átélt élményben lehetett részük, mielőtt a halál el nem választotta volna őket egymástól.

Édesapánk ma lenne 78 éves. Sajnos nagyon korán, 51 éves korában örökre megpihent… Édesanyánkkal 15 éves koruk óta voltak együtt, ezért is nehéz Anyunak azóta is minden ünnep és minden alkalom ami hozzá köti. De ránk, a lányaira mindig számíthat, mi mindig mellette leszünk, soha nem hagyjuk Őt egyedül

– írta a közösségi oldalán Szandi.

Követői osztoztak fájdalmukban és gyászukban, sorra érkeztek a szívből jövő együttérzések és szavak. Mosolygós fotójuk is azt hivatott mutatni, hogy a legnagyobb fájdalmukban is összetartanak és közösen folytatják a számukra kijelölt útjukat.