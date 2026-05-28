Linda 2 éves lánya egy nap alatt lebénult: „Oldalra dőlt”

Milah Faciane mindössze kétéves volt, amikor egyik napról a másikra teljesen megváltozott az élete. A szülei először azt hitték, csak valami átmeneti probléma áll a háttérben, aztán fény derült a súlyos betegségre.

A beteg kislány egy nap alatt lebénult

Milah édesanyja, Linda Huynh és édesapja, Blake Faciane először azért vitték kislányukat sürgősségire, mert furcsán viselkedett és fájdalmai voltak. A röntgenvizsgálatok azonban nem mutattak ki semmit, ezért hazaküldték őket.

Másnap reggel azonban sokkoló dolog történt, Milah már felállni sem tudott. Az amerikai szülők azonnal visszaindultak vele a kórházba, de útközben még megálltak, hogy kivegyék az autósülésből és megetessék. Ekkor döbbentek rá, mennyire súlyos az állapota.

Oldalra dőlt, nem tudta megtartani magát. Teljesen elvesztette az egyensúlyát.

– mesélte az édesanyja.

Az orvosok végül gerincvelői arteriovenosus malformációt, vagyis AVM-et diagnosztizáltak nála. Ez egy rendkívül ritka érfejlődési rendellenesség, amely főként idősebb embereknél fordul elő, kisgyermekeknél pedig szinte példátlan.

Az állapot következtében Milah deréktól lefelé lebénult, és a hólyag- valamint bélműködését sem tudta kontrollálni. A vizsgálatok során kiderült, hogy egy „kígyószerű érkuszaság” fut végig a gerincvelőjén. A sebészek nyolcórás műtét során egyenként vizsgálták át és zárták el az ereket, hogy megmentsék a kislány mozgását.

A műtét után a szülők azt a hírt kapták, hogy Milah várhatóan 12 hetet tölt majd rehabilitáción, ahol fizikoterápián, foglalkozásterápián és logopédiai kezeléseken vesz részt.

A kislány azonban mindenkit meglepett. Olyan gyorsan fejlődött, hogy feleannyi idő után hazaengedték és hamarosan újra megtanult mászni, majd fokozatosan felállni is.

Olyan volt, mintha újra csecsemő lenne, és ismét megtanulna járni.

– mondta az édesanyja.

Milah ma már hároméves, és szinte teljesen felépült. Szülei most arra figyelmeztetik a többi családot, hogy mindig hallgassanak a megérzéseikre, ha úgy érzik, valami nincs rendben a gyermekükkel. „Ha csak egy-két napot várunk, valószínűleg soha többé nem tudna járni” – mondta az édesapja a People cikkében.