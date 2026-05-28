RETRO RÁDIÓ

Záporral és hidegfronttal búcsúzik a tavasz

Fordulatos időjárás vár ránk a következő napokban. Hidegfronttal búcsúzik a tavasz.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.28. 06:30
hidegfront zápor tavasz szél

Berobbant a nyári hőség, amibe egy hidegfront kavart bele. Szerencsére nem sokáig rontja el a nyári szép időt. Sőt a pollenszezon is bedurvult, amiről bővebben korábbi cikkünkben írtunk. 

hidegfront
Hidegfront rondított bele a nyár elejébe / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Hidegfront rondított bele a nyár elejébe

Csütörtök: Csak fátyolfelhők szűrik a sok napsütést, ebből csapadék már nem lesz. Az északnyugati szél több helyen erős marad. Felfrissül a levegő: délután 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

Péntek: Túlnyomóan napos és száraz időre van kilátás. Az északnyugati szél még gyakran lesz élénk. Reggel 10, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombat: Továbbra is csak fátyolfelhők zavarják a sok napsütést. Kicsi az esély záporra. Újra erőre kap az északnyugati szél. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Vasárnap: Gomolyfelhők jelennek meg a napsütés mellett, de továbbra is alig van esély csapadékra. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcszúzhat a tavasz.

„Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán. 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu