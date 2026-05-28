Megszállják Budapestet: itt gyülekeznek a PSG és az Arsenal szurkolói a BL-döntő előtt

Szombaton rendezik meg a PSG-Arsenal BL-döntőt (18:00) Budapesten, a Puskás Arénában. A finálé miatt francia és angol drukkerek ezrei lepik el a magyar fővárost, a szurkolók pedig már napok óta lázban égnek a finálé előtt. Most az is kiderült, honnan indulnak a szurkolók a stadion felé, hogy már órákkal a kezdés előtt ellepjék Budapest utcáit és megteremtsék az őrületes BL-hangulatot.

Több tízezer PSG és Arsenal szurkoló jön Budapestre a BL-döntő miatt / Fotó: Michael Regan - UEFA

Itt gyülekeznek majd a PSG és az Arsenal szurkolói a BL-döntő előtt

A címvédő Paris Saint-Germain hivatalos oldalán jelentette be, hogy a szombati, budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt és után a francia klub szurkolóinak fő gyülekezőhelye az MTK Sportpark lesz. A létesítmény mindössze 15 perc sétára található a finálénak otthont adó Puskás Aréna stadiontól, így a PSG-drukkerek már órákkal a kezdés előtt ellephetik a környéket.

A friss angol bajnok Arsenal szurkolói Budapest egyik legismertebb pontját, a Városliget környékét foglalják majd el a Bajnokok Ligája-döntő napján. Az Ágyúsok drukkerei a Hősök tere szomszédságából indulnak el közösen a Puskás Aréna felé.

A Puskás Aréna 67 ezres befogadóképességéből a biztonsági előírások miatt várhatóan csak mintegy 60 ezer helyet használhatnak ki a BL-döntőn. A PSG és az Arsenal egyaránt 18-18 ezer jegyet kapott, így két klub részéről 36 ezer szurkoló lehet ott a stadionban. Budapestre azonban ennél jóval több drukker érkezhet, sajtóhírek szerint akár közel százezer angol és francia szurkoló is ellepheti a fővárost a döntő hétvégéjén.