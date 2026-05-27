Cindy Crawford megnyílt egészségügyi problémájáról, ezért néz így ki

Cindy Crawford őszintén beszélt egy egészségügyi problémáról, amely már közel egy évtizede megnehezíti a mindennapjait. A legendás szupermodell elárulta, hogy blepharoptosisban szenved, ez az a betegség, amely a szemhéjak megereszkedését okozza.

Cindy Crawford elmondta, hogy nem akar fiatalabbnak látszani, csak állapotát kezeli Fotó: AFP

Cindy Crawford nem akarta a műtétet, ezért más megoldást keresett

A februárban 60. életévét betöltő sztár egy interjúban mesélt arról, hogy az első tüneteket az ötvenes évei elején kezdte észrevenni.

Emlékszem, nagyjából tíz évvel ezelőtt mindenki azt kérdezte tőlem, hogy rendben van-e, ha hatkor kezdünk dolgozni. Mindig azt válaszoltam, hogy bármikor felkelhetek, amikor csak akarod, de az arcom csak kilenckokor ébred fel, szóval ne tervezz közeli képeket vagy ilyesmi.

Crawford szerint sokáig nem tudta, mi áll a változás hátterében, és csak évekkel később derült ki számára, hogy a problémát a blepharoptosis, vagy szemhéjcsüngés okozza. Az állapot akkor alakul ki, amikor a szemhéjat emelő izom nem működik megfelelően, emiatt a szemhéj megereszkedik, ami akár a látást is zavarhatja.

A világsztár végül egy bőrgyógyásztól hallott az Upneeq nevű szemcseppről, amely segíthet a tünetek enyhítésében. A modell nem akar műtéten átesni a szeme kezelése érdekében, ezért aszemcsepp számára tökéletes megoldás.

Körülbelül két évvel ezelőtt egy bőrgyógyász mesélt nekem az Upneeq-ről, és hgy segíthet abban, hogy a szemeim egy kicsit nyitottabbnak és éberebbnek tűnjenek. Szóval kipróbáltam

A modell elárulta, hogy a készítmény néhány perc alatt hat, aktiválja a szemhéjemelő izmokat, és akár nyolc órán át frissebb, nyitottabb tekintetet biztosít számára.

Bár az öregedésnek szerinte megvannak a maga nehézségei, Crawford hangsúlyozta, hogy nem akar fiatalabbnak tűnni annál, mint amennyi. „Nem próbálok újra húszéves lenni” – jelentette ki. „Csak szeretném magam a lehető legjobban érezni a saját bőrömben.” - írja a PageSix.