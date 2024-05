Kukoricaföldön dolgozva kapták lencsevégre a világhírű szupermodellt

Cindy Crawford talán a világ legismertebb szupermodellje, nevét a világon mindenhol ismerik, de ez nem csak a nevének köszönhető. Páratlan szépsége még akkor is magával ragadná az embereket, ha senki nem is tudná, hogy kicsoda ő. Ezt bizonyítja az a sztori is, amit a napokban osztott meg egy őszinte interjú keretein belül.

Fotó: YouTube

A beszélgetés során szóba került a modellkarrierjének kezdete, ami mesébe illően indult. Az akkor 18 éves Cindy éppen egy kukoricaföldön végezte a kőkemény idénymunkát, amikor is egy fotósnak szemet szúrt a már korábban is említett bája. A férfi fogta és lőtt is pár képet a tinilányról.

Az 1982-es fotó annyira híres lett, hogy a tizenéves Cindy ezután elindult John Casablancas Look of the Year versenyén, amit meg is nyert. Innen indult be a karrierje – írja a Life.hu.

Pillanatok alatt nagy hal lettem, rengeteg felkérésem volt. Egy év alatt annyi pénzem lett, amiről a szüleim álmodni se mertek soha

– nyilatkozta. Hozzátette, rettegett, mielőtt elvállalta a New York-i munkákat, édesanyja volt a támasza.

»Mi a legrosszabb, ami történhet? Csak gyere vissza« – mondta édesanyám mindig. Ez nagyon felszabadító volt számomra, mert azt éreztem, mellettem áll

– mesélte Crawford, aki maga is teljes vállszélességgel áll szintén modell 24 éves lánya, Kaia mellett.