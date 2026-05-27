Tragikus hirtelenséggel elhunyt az Emily Párizsban sztárja

Szomorú hír rázta meg a rajongókat, 69 éves korában elhunyt Pierre Deny. A francia színész legutóbb az Emily Párizsban című Netflix-sorozatban szerepelt, ahol Louis de Léon divatmágnást alakította a harmadik és negyedik évadban. A karakter a történet szerint a JVMA luxusdivatóriás vezérigazgatója volt a Lily Collins főszereplésével futó sikersorozatban.

Deny családja hétfőn, május 25-én jelentette be a színész halálát. Lányai közleményben árulták el, hogy édesapjuk egy hirtelen és rendkívül agresszív ALS-betegség következtében hunyt el.

Mély megrendüléssel tudatjuk Pierre Deny halálát, aki egy hirtelen és súlyos ALS-esetet követően távozott közülünk.

Az ALS egy gyógyíthatatlan neurodegeneratív betegség, amely fokozatosan pusztítja az idegsejteket. A betegség idővel izombénulást okoz, és a betegek elveszíthetik a mozgás, a beszéd, az evés és végül a légzés képességét is.

A tragikus hír után kollégák, barátok és rajongók sora búcsúzott a színésztől a közösségi médiában. Sylvie Vartan megható sorokkal emlékezett meg róla Instagramon.

Mély szomorúsággal értesültem Pierre Deny haláláról. Csodálatos pillanatokat oszthattam meg vele a színpadon. Nagylelkű színész, érzékeny és vicces ember volt. Ebben a nehéz időszakban imádkozom a családjáért.

Luce Mouchel, aki éveken át együtt dolgozott vele a Demain nous appartient című sorozatban, szintén érzelmes üzenettel búcsúzott. Deny a sorozatban dr. Renaud Dumaze karakterét alakította, és több mint 500 epizódban szerepelt. Emellett Philippe Kremen kapitányként is ismertté vált az Une femme d'honneur című produkcióban.

A színész pályafutását a színházban kezdte, és évtizedeken át a francia televíziózás és színjátszás meghatározó alakja volt – írja a DailyStar.